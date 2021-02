वडगाव पान सरपंचावर पहिलीच सभा रद्द करण्याची नामुष्की

संगमनेर ः तालुक्यातील राजकीयदृष्ट्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या वडगाव पान येथील ग्रामपंचायतीमध्ये, सरपंच उपसरपंच निवडीच्या वेळी शेतकरी विकास मंडळातून निवडून आलेल्या सदस्यांपैकी, एक सदस्य पळवून विरोधी गटाने सरपंचपदावर दावा केला होता. आज ग्रामपंचायतीच्या पहिल्याच बैठकीत बहुमत नसल्याने, बैठक रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

वडगावपान ग्रामपंचायतीच्या 13 जागांसाठी झालेल्या निवडणूकीत महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, आमदार डॉ. सुधीर तांबे व इंद्रजीत थोरात यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतकरी विकास मंडळाने सात जागांवर विजय मिळवला होता. कारखान्याचे अध्यक्ष बाबा ओहोळ, माजी उपसभापती बाळासाहेब गायकवाड, पंचायत समिती सदस्य बेबी थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली अरुण कुळधरण, गणेश गडगे, वंदना थोरात, माया गायकवाड, सोनाली गडगे, मनिषा थोरात, सोमनाथ गायकवाड हे सदस्य विजयी झाले. तर विरोधी गटाला सहा जागा मिळाल्या होत्या. मात्र सरपंचपदाच्या निवडणूकीत शेतकरी विकास मंडळातील एक सदस्य फोडून विरोधकांनी सरपंचपद पटकावले. आज झालेल्या पहिल्याच बैठकीमध्ये बहुमताअभावी बैठक रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. आज आश्चर्यकारकरित्या घडलेल्या घडामोडींनंतर फोडलेला सदस्य पुन्हा आपल्या गटात दाखल करुन घेतला. आणि ग्रामविकास मंडळातील विजयी झालेले सदस्य सोमनाथ गायकवाड यांनी उपसरपंचपदाचा पदभार स्वीकारत पहिल्याच बैठकीपूर्वी बहिष्कार टाकला. त्यामुळे नैतिकतेचा आधार घेऊन सरपंचांनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा अशी मागणी युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष निलेश थोरात, संभाजी थोरात, नजिरभाई तांबोळी, आबासाहेब थोरात, सुधीर थोरात, गणेश थोरात, बाळासाहेब गडगे, बाबा गडगे, साहेबराव गडगे आदींनी केली आहे.

विरोधी गटाने सरपंच निवडीच्या वेळी आमच्या सदस्यांवर मानसिक दबाव निर्माण करुन दडपशाहीने आमचा सदस्य फोडला. परंतु पहिल्या सभेत स्पष्ट बहुमत मिळवू न शकणार्‍या सरपंचाने नैतिकता म्हणून राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक लढवावी. -बाबा ओहोळ ( अध्यक्ष, थोरात साखर कारखाना, संगमनेर )



