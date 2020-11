सातारच्या तरूणांची कळसूबाई शिखरावर तिरंगा फडकावून हुतात्म्यांना श्रद्धांजली

अकोले : लोणंद (जि. सातारा) येथील श्री भैरवनाथ डोंगर ग्रुपच्या सदस्यांनी, देशातील हुतात्मा जवानांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यासाठी कळसूबाई शिखरावर जाण्याचा निर्णय घेतला. ग्रुपमधील सदस्यांनी शिखरावर 321 फूट लांबीच्या तिरंग्यामध्ये महाराष्ट्राचा नकाशा तयार करून हुतात्मा जवानांना अनोखी आदरांजली वाहिली, अशी माहिती सरपंच तुकाराम खाडे यांनी दिली. लोणंदच्या श्री भैरवनाथ डोंगर ग्रुपतर्फे महाराष्ट्रातील सर्वांत उंच 1646 मीटर उंचीच्या कळसूबाई शिखर मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. श्री भैरवनाथ डोंगर मॉर्निंग वॉक ग्रुपचे साठ सदस्य कळसूबाई शिखरावर दाखल झाले. सरपंच तुकाराम खाडे व भीमा अवसरकर आदी ग्रामस्थांनी त्यांचे स्वागत केले. ग्रुपच्या सदस्यांनी 321 फूट लांबीच्या तिरंगा ध्वजाद्वारे महाराष्ट्राचा नकाशा तयार करून हुतात्मा जवानांना अनोखी आदरांजली अपर्ण केली.



Web Title: Satara youths pay homage to martyrs by hoisting tricolor flag on Kalsubai peak