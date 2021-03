घोड धरणातून दुसरे आवर्तन २७ मार्चपासून

श्रीगोंदे : घोड धरणातून उन्हाळी हंगामातील दुसरे आवर्तन 27 मार्चला सोडण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आमदार बबनराव पाचपुते व राष्ट्रवादीचे नेते घनश्‍याम शेलार यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, "घोड'मधून तिसरे आवर्तन 10 मे रोजी सोडण्याचेही नियोजन आहे. त्यासाठी नेमका किती पाणीसाठा शिल्लक आहे. या बाबत या नेत्यांकडून माहिती समजली नाही. दरम्यान, घोड नदीला पाणी सोडून नगर व पुणे जिल्ह्यांच्या हद्दीतील बंधारे भरण्यात येणार आहेत. घोड धरणात सध्या दोन हजार सातशे दशलक्ष घनफूट पाणी उपलब्ध आहे. त्यात अजून दोन आवर्तने व काही पाणी नदीला सोडण्याचा निर्णय आज (बुधवार) झाल्याची माहिती आमदार पाचपुते व शेलार यांनी पत्रकारांना दिली. हेही वाचा - शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा शोध धरणातील सुमारे एक हजार दोनशे दशलक्ष घनफूट पाणी एका आवर्तनासाठी लागणार आहे. शिवाय, तीनशे दशलक्ष घनफूट पाणी बंधाऱ्यांसाठी सोडण्यात येणार आहे. त्यामुळे पहिल्या आवर्तनानंतर साधारण एक हजार तीनशे दशलक्ष घनफूट पाणी शिल्लक राहील. त्यातून आणखी एक आवर्तन होईल, असे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, धरणातून रोज दहा दशलक्ष घनफूट पाणी कमी होत आहे. म्हणजे दोन महिन्यांत धरणातील सहाशे दशलक्ष घनफूट पाणी वाया जाणार आहे. परिणामी, तिसरे आवर्तन पूर्ण होणार नाही. घोड धरण पूर्ण क्षमतेने भरले होते. मात्र, अधिकारी व नेत्यांनी पाण्याचे नियोजन करण्यात कुचराई केली. धरणातून बिनधास्तपणे पाणी चोरून विकले गेले. आता तिसऱ्या आवर्तनात लाभधारकांची पाण्यासाठी भांडणे होणार, हे निश्‍चित! नोटिसा देऊनही पाणीउपसा सुरू

घोड धरणातील अधिकृत पाणीउपसा योजनांची मुदत 28 फेब्रुवारीला संपली आहे. अधिकाऱ्यांनी संबंधितांना उपसा बंद करण्याच्या नोटिसा पाठविल्या असल्या, तरी उपसा बंद झालेला नाही. हा उपसा म्हणजे चोरी असली, तरी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. पंपधारकही धरणातून पाणीउपसा करीत आहेत. हा उपसा बंद केला नाही, तर तिसऱ्या आवर्तनात किती पाणी मिळेल, हा प्रश्‍नच आहे.

