संगमनेरात काय सुरू, काय बंद.. पाहा 

संगमनेर : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाढवले आहे. मात्र, शहरातील जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या विक्रीची दुकाने निर्धारित वेळेत व नियमानुसार उघडी ठेवण्यास परवानगी दिली आहे. शहरातील कोणत्या प्रभागात, कोणत्या वस्तूंच्या विक्रीची दुकाने उघडणार, याबाबत आज नागरिकांमध्ये संभ्रम होता. तहसीलदार अमोल निकम यांनी आज पत्रकाद्वारे माहिती देताना हा संभ्रम दूर केला आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूंचीच दुकाने सुरू होणारी ठिकाणे : नवीन नगर रोड, (इंदिरा गांधी मार्ग), जाणता राजा मार्ग (ओंकारनाथ मालपाणी मार्ग), शिवाजी महाराज पुतळा ते गांधी चौक, मेन रोड (जुना कोल्हार-घोटी रस्ता), कॉलेज रोड (मार्केट यार्ड), जय भारत चौक, नेहरू चौक, बाजारपेठ, तेली खुंट, सय्यद बाबा चौक, अकोले बायपास, पुणे-नाशिक महामार्ग, दिल्ली नाका. गर्दी दिसल्यास दुकान "सील' इतर भागात पाचपेक्षा अधिक दुकाने बंद राहतील. सर्व ठिकाणी पान व तंबाखूची दुकाने वगळून, सर्व प्रकारची दुकाने सकाळी सात ते सायंकाळी सात या वेळेत खुली राहतील. मात्र, दुकानांसमोर सोशल डिस्टन्स पाळणे बंधनकारक आहे. कुठल्याही दुकानासमोर अनावश्‍यक गर्दी दिसल्यास, ते दुकान "सील' करण्यात येईल. तसेच शहरातील कन्टेनमेंट एरिया पूर्णतः बंद ठेवला आहे. नेहरू चौकात पुन्हा मोंढा बाजार समितीच्या आवारातील ठोक भाजीपाला विक्री व्यवस्था (मोंढा) सकाळी पाच ते नऊ या वेळेत भरविण्यात येत होता. मात्र, उद्यापासून (मंगळवारी) ही व्यवस्था पुन्हा शहरातील नेहरू चौकात पूर्वीच्या ठिकाणी सकाळी पाच ते नऊ या वेळेत भरविण्यात येणार आहे. येथे केवळ घाऊक व्यापारी, अधिकृत खरेदीदार, शेतकऱ्यांनाच प्रवेश असेल. किरकोळ भाजीविक्रेत्यांना भाजीपाला विकण्यास मनाई कायम आहे. ग्रामीण भागातील शॉपींग कॉम्प्लेक्‍समधील दुकाने वगळता, इतर सर्व दुकाने (पान व तंबाखू व्यतिरिक्त) सुरू राहतील. अर्थात, तेथेही सोशल डिस्टन्स पाळणे बंधनकारक आहे. नागरिकांचे सहकार्य हवे अत्यावश्‍यक सेवा वगळता, इतर कामांसाठी व्यक्तींच्या हालचालींवर संध्याकाळी सात ते सकाळी सात या वेळेत निर्बंध राहिल. कोविडचा लढा जनतेच्या सहकार्याशिवाय जिंकता येणार नाही. नागरिकांनी प्रशासनास सहकार्य करावे. अत्यावश्‍यक गरजेसाठीच घराबाहेर पडा, प्रशासन सज्ज असल्याने काळजी करू नये. परंतु, आवश्‍यक ती दक्षता घरी थांबुनच घेण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

