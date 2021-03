पतसंस्था सभासदांच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासासाठी प्रयत्न आवश्यक : अण्णा हजारे

राळेगणसिद्धी (अहमदनगर) : पतसंस्थेच्या सभासदांची पत कशी वाढविता येईल तसेच सभासदाचा आर्थिक व सामाजिक विकास कसा होईल, असा विचार होणे गरजेचे आहे, असे मत संस्थापक चेअरमन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी व्यक्त केले. कोरोना संसर्गजन्य आजाराच्या पार्श्वभूमीवर आदर्श ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्थेच्या २३ वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली होती. त्या सभेत ते बोलत होते. राळेगणसिद्धीच्या आर्थिक विकासात पतसंस्थेचा वाटा मोलाचा आहे. पतसंस्थानी आर्थिक उन्नतीचा विचार करावा मात्र सभासदांची पत कशी वाढविता येईल हाही विचार होणे महत्त्वाचे असल्याचे यावेळी हजारे म्हणाले. यावेळी पतसंस्थेचे व्हा. चेअरमन दादा पठारे, उपायुक्त डॉ. गणेश पोटे, उद्योजक सुरेश पठारे, संस्थेचे संचालक रामचंद्र पठारे, मोहन मापारी, गंगाभाऊ मापारी, महेंद्र गायकवाड, रमेश औटी, दिलीप गव्हाणे आदी या ऑनलाइन सभेत सहभागी होते.



पतसंस्थेचे काम अण्णांच्या मार्गदर्शनाखाली चांगले सुरू आहे. वीजबिल भरणा केंद्र, सोने तारण, लॉकर अशा सुविधा येथे वाढविल्या तर संस्थेचा आणखी फायदा होईल असे लेखापरिक्षक नवनाथ ठोंबरे म्हणाले. व्यवस्थापक संजय क्षिरसागर, बाळासाहेब पठारे, अनिल उगले, रमेश पठारे, आकाश पठारे, प्रविण कदम आदींनी ऑनलाइन सभा यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्न केले.

