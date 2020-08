नगरमध्ये सातशे गेले घरी, शंभर पुन्हा बाधित

नगर : जिल्ह्यात आज ६२१ रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. आता बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या १५ हजार ६३६ इतकी झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे जिल्ह्यातील प्रमाण हे ८० टक्क्यांहून अधिक असून ते आता ८२.६१ टक्के इतके झाले आहे. दरम्यान, काल (बुधवारी) सायंकाळी सहा वाजले पासून आज दुपारी १२ वाजेपर्यंत रूग्ण संख्येत ९६ ने वाढ झाली. यामुळे उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या आता ३०२३ इतकी झाली आहे. बाधीत आढळून आलेल्या रुग्णामध्ये मनपा ६७, संगमनेर ०२, पाथर्डी ०३, नगर ग्रामीण १३, पारनेर ०३, अकोले ०१, राहुरी ०१, जामखेड ०५ आणि मिलिटरी हॉस्पीटल ०१ अशा रुग्णांचा समावेश आहे. दरम्यान, आज ६२१ रुग्णांना बरे झाल्यामुळे डिस्चार्ज मिळाला. यामध्ये, मनपा २४५, संगमनेर १५, राहाता ३५, पाथर्डी २५, नगर ग्रा.७९, श्रीरामपूर २५, कॅन्टोन्मेंट १५, नेवासा २९, श्रीगोंदा २६, पारनेर २३, अकोले १५, राहुरी २०,

शेवगाव १४, कोपरगाव २२, जामखेड २६, कर्जत ०६ आणि इतर जिल्हा ०१ अशा रुग्णांचा समावेश आहे. बरे झालेली रुग्ण संख्या: १५६३६, उपचार सुरू असलेले रूग्ण:३०२३, मृत्यू: २६७, एकूण रूग्ण संख्या:१८९२७ संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Seven hundred went home in the town, a hundred re-infected