अहिल्यानगर

Shaneshwar Devasthan Trust : शनिप्रसादाच्या भोजनालयाची साडेसाती हटली; प्रशासकीय अडथळे दूर, भोजनालय आज होणार सुरू

तब्बल एक वर्षापासून बंद असलेल्या शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या भोजनालयाची साडेसाती अखेर हटली.
shaneshwar devasthan trust bhojnalaya

shaneshwar devasthan trust bhojnalaya

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोनई - तब्बल एक वर्षापासून बंद असलेल्या शनैश्वर देवस्थान ट्रस्टच्या भोजनालयाची साडेसाती अखेर हटली. नूतनीकरणाचे काम, टेंडर प्रक्रिया व स्वयंपाकगृह व इतर सर्व सुविधांची स्वच्छता पूर्ण झाल्याने आज (ता. १) भाविकांना अल्पदरात जेवणाचे ताट हातात पडणार आहे. याकरिता प्रशासनाकडून विशेष काळजी घेण्यात आली आहे.

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