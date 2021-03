शनिशिंगणापुरात रोज असते कावळ्यांसाठी मेजवानी, पंगतीला येतात चिमण्याही

सोनई : कोरोनामुळे लॉकडाउन केल्याने मागील वर्षी पक्ष्यांची दाणा-पाण्याची अडचण झाली. त्यामुळे शनिशिंगणापूर येथील व्यावसायिकाने कावळ्यांची पंगत सुरू केली. या उपक्रमास एक वर्ष पूर्ण झाले.या उपक्रमाच्या वर्धापनदिनामित्त या व्यावसायिकाने कावळ्यांना चक्क लाडूचा खाऊ दिला. संतोष एकनाथ शेटे असे या व्यावसायिकाचे नाव. शनि मंदिरामागे त्यांचे किराणा दुकान आहे. मागील वर्षी लॉकडाऊन काळात त्यांच्या दुकानाच्या आवारात आठ-दहा कावळे व इतर पक्षी येऊन बसत. शेटे रोज सकाळी सात वाजता त्यांना धान्य व पाणी ठेवू लागले. नंतर त्यांचा हा दिनक्रमच झाला. आता त्यांच्या दारात रोज सकाळीच दोनशेहून अधिक कावळ्यांची कावकाव सुरू असते. या पंगतीला चिमण्याही येतात. कावळ्यांच्या आवाजानेच शेटे यांना जाग येते. ते लगेच बाहेर येऊन त्यांना खाऊ टाकतात. टाकलेले अन्न फस्त करून कावळे निघून जातात. दुसऱ्या दिवशी परत हजेरी लावतात. कावळ्यांना शेव अधिक आवडती झाल्याने, त्यांना रोज एक ते दीड किलो शेव टाकली जाते. मागील वर्षी 20 मार्च रोजी त्यांनी हा उपक्रम सुरू केला होता. आज या उपक्रमाचा वर्धापनदिन म्हणून कावळ्यांना लाडूचा खाऊ देण्यात आला. त्यांच्या उपक्रमाचे गावकऱ्यांनी कौतुक केले आहे. लॉकडाऊन काळात पशू-पक्ष्यांची मोठी फरफट झाली. माणुसकी म्हणून कावळ्यांना अन्नपाणी देण्यास सुरवात केली. त्यातून मनाला खूप समाधान वाटते.

- संतोष शेटे, किराणा व्यावसायिक, शनिशिंगणापूर

