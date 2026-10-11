Navratri Festival : आदिमायेच्या उत्सवाला प्रारंभ;घटस्थापनेसाठी दुपारी दीड वाजेपर्यंत मुहूर्त

अहिल्यानगर: आदिमायेच्या आराधनेचा आणि स्त्रीशक्तीच्या जागराचा उत्सव असणाऱ्या शारदीय नवरात्राला रविवारपासून (ता. ११) प्रारंभ होत आहे. अश्विन शुद्ध प्रतिपदेच्या मुहूर्तावर घटस्थापनेने या चैतन्यदायी उत्सवाची सुरुवात होणार आहे. नवरात्रोत्सवासाठी शहरातील देवीच्या मंदिरांमध्ये सज्जता झाली असून, घरोघरीदेखील घटस्थापनेच्या तयारीची लगबग सुरू आहे. घटस्थापनेसाठी रविवारी (ता. ११) पहाटे ४:५६ वाजेपासून दुपारी १:३५ वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. या वेळेत आपापल्या सोयीनुसार कधीही घटस्थापना करता येईल. साधारणपणे नवरात्र हे नऊ दिवसांचे असते. .परंतु, तिथीच्या क्षयवृद्धीमुळे कधी ते आठ किंवा दहा दिवसांचे होऊ शकते. यावर्षी सप्तमी तिथीची वृद्धी झाल्याने नवरात्र दहा दिवसांचे असणार आहे, अशी माहिती दाते पंचांगकर्ते मोहन दाते यांनी दिली. नवरात्रोत्सवातील ललिता पंचमी गुरुवारी (ता. १५) असून, श्रीसरस्वती पूजन शनिवारी (ता. १७) आहे. रविवारी (ता. १८) घागरी फुंकून महालक्ष्मी पूजन करायचे असून, दुर्गाष्टमी आणि महाष्टमी उपवास सोमवारी (ता. १९) आहे. यंदा महानवमी, नवरात्रोत्थापन आणि विजयादशमी म्हणजेच दसरा एकाच दिवशी म्हणजे मंगळवारी (ता. २०) आहे. साडेतीन मुहूर्तांपैकी एक असलेला दसरा हा दिवस अत्यंत शुभ मानला जातो. या दिवशी विजय मुहूर्तावर अनेक लोक आपल्या नवीन उपक्रमाचा आरंभ करतात. हा विजय मुहूर्त यंदा दुपारी २ः१९ मिनिटे ते ३ः०६ मिनिटे या वेळेत आहे, असे दाते यांनी सांगितले..साहित्य खरेदीचा उत्साह घरोघरी घटस्थापनेच्या तयारीला शनिवारी वेग आला होता. उत्सवासाठी आवश्यक असणाऱ्या साहित्याच्या खरेदीसाठी बाजारपेठेत नागरिकांची गर्दी झाली होती. घट, परडी, माती, सप्तधान्ये, पूजेचे साहित्य आदी साहित्याची खरेदी केली जात होती. तसेच, पूजेसाठी आवश्यक असणाऱ्या फुलांनाही मोठी मागणी होती..नवरात्रोत्सवासाठी मंदिरे सज्ज पाथर्डी मोहटा देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या स्वागतासाठी मोहटे येथील श्री जगदंबा देवी सार्वजनिक ट्रस्ट सज्ज झाले आहे. राशीन येथील यमाई देवीच्या नवरात्रमहोत्सवासाठी जगदंबा देवी विश्वस्त मंडळाने सालाबादप्रमाणे यंदाही योग्य नियोजन केले आहे. कोल्हार येथील श्री भगवतीदेवीच्या नवरात्रोत्सव थाटात साजरा केला जाणार आहे. निघोज येथील मळगंगा देवीच्या मंदिरात रविवारी (ता.११) सकाळी ११ वाजता घटस्थापना होणार आहे..विविध कार्यक्रमांची रेलचेलमंदिर परिसरात उत्सव मंडपांची उभारणी दहाही दिवस विविध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमांचे आयोजन सूक्त पठण, कीर्तन, प्रवचन आणि अभिषेकासारखे धार्मिक उपक्रम भाविकांसाठी विशेष अभिषेक, आरतीची सुविधा उपलब्ध उत्सवाच्या संपूर्ण काळात मंदिरे दिवसभर खुली राहणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.