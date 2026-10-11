अहिल्यानगर

Navratri Festival : आदिमायेच्या उत्सवाला प्रारंभ;घटस्थापनेसाठी दुपारी दीड वाजेपर्यंत मुहूर्त

Sharadiya Navratri, Ghatasthapana Muhurat, Ahilyanagar या पार्श्वभूमीवर रविवारपासून शारदीय नवरात्रोत्सवाला प्रारंभ होत आहे. घटस्थापनेसाठी पहाटे ४:५६ ते दुपारी १:३५ वाजेपर्यंत मुहूर्त असून, यंदा नवरात्रोत्सव दहा दिवसांचा असणार आहे.
Devotees Prepare for Sharadiya Navratri and Ghatasthapana in Ahilyanagar

Devotees Prepare for Sharadiya Navratri and Ghatasthapana in Ahilyanagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर: आदिमायेच्या आराधनेचा आणि स्त्रीशक्तीच्या जागराचा उत्सव असणाऱ्या शारदीय नवरात्राला रविवारपासून (ता. ११) प्रारंभ होत आहे. अश्विन शुद्ध प्रतिपदेच्या मुहूर्तावर घटस्थापनेने या चैतन्यदायी उत्सवाची सुरुवात होणार आहे. नवरात्रोत्सवासाठी शहरातील देवीच्या मंदिरांमध्ये सज्जता झाली असून, घरोघरीदेखील घटस्थापनेच्या तयारीची लगबग सुरू आहे. घटस्थापनेसाठी रविवारी (ता. ११) पहाटे ४:५६ वाजेपासून दुपारी १:३५ वाजेपर्यंत मुहूर्त आहे. या वेळेत आपापल्या सोयीनुसार कधीही घटस्थापना करता येईल. साधारणपणे नवरात्र हे नऊ दिवसांचे असते.

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