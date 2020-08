शेवगाव- पांढरीपूल रस्त्यावरील माळेगाव फाटा येथील चौफुल्यावर अपघाताची मालिका

अमरापूर ( अहमदनगर ) : शेवगाव पांढरीपूल रस्त्यावरील मळेगाव फाटा येथील चौफुलीवर अपघातांची मालिका सुरु आहे . त्यामध्ये आतापर्यंत चार जणांचा बळी गेला आहे . अनेकजण जखमी झाले आहेत . याबाबत ग्रामपंचायतीने रस्त्यावर गतिरोधक टाकण्याची मागणी केली आहे . मळेगाव ( ता . शेवगाव ) येथील शेवगाव पांढरीपूल रस्त्यावरील दोन दिवसापूर्वी झालेल्या अपघातात तेलकुडगाव येथील एक जणाचा बळी गेला . शेवगावहून नगरकडे जाणाऱ्या भरधाव वेगात असणाऱ्या वाहनाने संबंधीत मृत झालेल्या व्यक्तीच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात झाला . यापूर्वी ही याच ठिकाणी दोन तीन वर्षात तीन जणांचा बळी घेतला आहे . या ठिकाणी भातकुडगाव - आव्हाणे - शेवगाव - पांढरीपुलाकडे जाणारे चार रस्ते एकत्र येतात . रस्त्यावर सर्व बाजूनी वेडयाबाभळीची झुडपे वाढलेली असल्याने येणाऱ्या वाहनांना कोणत्याही बाजूने येणारे वाहन दिसत नाही . त्याबाबतचा सुचना फलकही तेथे लावलेला नाही . त्यामुळे शेवगाव नगर रस्त्यावरील वाहतुक भरधाव सुरु असते . अशा वेळी भातकुडगाव किंवा आव्हाणे या बाजूने एखादे वाहन आल्यास वाहन चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून अपघात घडतो . निद्रिस्त आव्हाणे गणपती देवस्थान तेथून जवळच असल्याने या रस्त्याने येणाऱ्या भाविकांची संख्याही खुप असते . अशावेळी वारंवार अपघात घडत असल्याने हा रस्ता म्हणजे मृत्यूचा सापळा बनला आहे . या रस्त्यावर चारही बाजूने सुचना फलक लावून गतिरोधक टाकण्याची मागणी मळेगाव ग्रामस्थांनी सार्वजनिक बांधकाम विभाग शेवगाव यांच्याकडे केली आहे . मात्र त्यास आतापर्यंत मुहूर्त लागलेल्या नसल्याने त्या रस्त्यावर निष्पाप लोकांचे हाकनाक बळी जात आहेत . त्यामुळे या चौफुलीवर त्वरीत गतिरोधक बसवावेत अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे . मळेगावचे सरपंच मंगल रघुनाथ सातपुते म्हणाले , चौफुलीवर वारंवार अपघात होत असल्याने किमान दोन बाजूने रस्त्यावर गतिरोधक बसवावेत . अशी लेखी मागणी ग्रामपंचायतीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे दोन वर्षापूर्वी केलेली आहे . त्याबाबत वारंवार स्मरण पत्र ही दिलेले आहे . मात्र बांधकाम विभागाचे अधिकारी त्यास दाद देत नाहीत . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Shevgaon Pandharipul Accident continues on the crossroads at Malegaon Fata