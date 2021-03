शेवगावला 24 कोटी 23 लाख; दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदान, अतिवृष्टीतील पिकांची नुकसान भरपाई

शेवगाव (अहमदनगर) : मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसान भरपाईपोटी तालुक्‍यातील 56 गावांसाठी दुसऱ्या टप्प्यात 24 कोटी 23 लाखांचे अनुदान प्राप्त झाले आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर ही रक्कम त्वरित वर्ग होणार असल्याची माहिती आमदार मोनिका राजळे यांनी दिली. शेवगाव तालुक्‍यात गेल्या महिन्यात जून ते सप्टेंबरदरम्यान अतिवृष्टी होऊन शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, आमदार मोनिका राजळे, माजी आमदार चंद्रशेखर घुले, पंचायत समितीचे सभापती डॉ. क्षितिज घुले यांनी या नुकसानीची पाहणी करून पंचनामे केले. याबाबत आमदार राजळे यांनी शासनदरबारी पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात 55 गावांसाठी 24 कोटी 23 लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. घोड धरणातील पाण्यावर कर्मचाऱ्यांचाच डल्ला; धरणातील पाण्याची चोरुन विक्री तालुक्‍यातील 30 हजार 786 शेतकऱ्यांना त्यातील 23 कोटी 71 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले. मात्र, गेल्या तीन-चार महिन्यांपासून दुसऱ्या टप्प्यातील अनुदानाची शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा होती. आता 56 गावांसाठी 24 कोटी 23 लाखांचे अनुदान नुकतेच प्राप्त झाले. 23 हजार 762 खातेदारांना 19 कोटी 65 लाख रुपये रक्कम वितरित करण्याचे काम सुरू आहे. खातेदार शेतकऱ्यांनी बॅंकेतील अद्ययावत खाते क्रमांक देऊन प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन तहसीलदार अर्चना भाकड यांनी केले आहे. दोन टप्प्यांचे 48 कोटी 46 लाख अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी तालुक्‍यातील 111 गावांतील 54 हजार 548 खातेदार शेतकऱ्यांसाठी पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यात मिळून 48 कोटी 46 लाख रुपये प्राप्त झाले. 43 कोटी 88 लाख रुपयांचे वाटप करण्यात आले.

