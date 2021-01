नोकरीत येताना माहिती लपवल्याने शेवगावचे पुरवठा निरीक्षक बडतर्फ

शेवगाव : शासकीय सेवेत भरतीच्या वेळी माहिती दडवून ठेवल्याप्रकरणी येथील पुरवठा निरीक्षक पवनकुमार बिघोत यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याचा आदेश नाशिक येथील विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिला. या प्रकरणी 10 डिसेंबर रोजी सामाजिक कार्यकर्ते संकेत कळकुंभे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. बिघोत यांना 18 फेब्रुवारी 2019 रोजी तात्पुरती पदस्थापना देण्यात आली होती. या बाबत जिल्हास्तरीय समितीकडून अहवाल मागितला होता. समितीच्या 22 डिसेंबर 2020च्या अहवालानुसार बिघोत यांच्यावरील गुन्हा न्यायप्रविष्ट असला, तरी शासनसेवेत दाखल होण्यापूर्वीचा आहे. तसेच, हा गुन्हा लपविल्याने ते कारवाईस पात्र असल्याचे मत समिती सदस्यांनी मांडल्याचे आदेशात म्हटले आहे.

Web Title: Shevgaon's supply inspector was sacked by the government