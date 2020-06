ब्रेकिंग ः शिर्डीत भिकाऱ्याकडील घबाडासाठी तिघांनी केलं असं कृत्य

शिर्डी : साईंबाबा हे अनाथांचे नाथ म्हणून ओळखले जात. त्यांच्या आश्रयाला आलेल्या सर्वांना ते प्रेमाने वागवित. त्यांच्या चरणावर सत्ताधीश राज्य अर्पण करायलाही तयार असत. परंतु बाबांना कोणाच्या द्रव्याला हात लावला नाही. फकीर म्हणूनच त्यांनी ओळख आहे. त्यांच्या पश्चात शिर्डीला श्रीमंती आली. शिर्डीत पैसा दिसायला लागल्यावर उद्योगधंदे वाढले. भाविकांसोबत इथे भिक्षेकर्यांचीही संख्या वाढली. तेही मालामाल होऊ लागले. या फकिराच्या नगरीने सर्वांनाच धनिक बनवले. त्या भिकेकरीही आले. काल बाबांच्या या नगरीत एका भिकाऱ्याचा खून झाला होता. शहरातील बसस्थानकासमोरील शौचालयात झालेल्या खुनाचे गूढ पोलिसांनी उकलले. साईमंदिर परिसरात भिक्षा मागणाऱ्या तिघांनी पैशासाठी शौचालयात नेऊन पेव्हिंग ब्लॉकने मारहाण करून हा खून केल्याचे समोर आले. पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला, अशी कबुली आरोपींनी दिली. शंकर ऊर्फ अण्णा, असे मृताचे नाव असल्याचे निष्पन्न झाले. हेही वाचा - कर्जत तालुक्यात पावसाचा धुमधडाका राजेंद्र गोविंद गवळी (वय 30, रा. साठेनगर, ता. घनसांगवी, जि. जालना), सुनील महादेव कांबळे (वय 21, रा. शिंगणापूर, ता. जत, जि. सांगली) व सुनील शिवाजी जाधव (वय 30, रा. सोनारवाडा, ता. बार्शी, सोलापूर), अशी संशयित आरोपींची नावे आहेत.

शिर्डी बसस्थानकासमोरील शौचालयात काल एका अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला होता. प्रथमदर्शनीच त्याचा खून झाल्याचे दिसत होते. मृताची ओळख स्पष्ट होऊ नये, यासाठी त्याचा चेहरा विद्रूप केला होता. याबाबत शिर्डी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा व शिर्डी पोलिसांनी तपास केला. शिर्डी परिसरातील सर्व भिक्षेकऱ्यांना जमवून माहिती घेतली. त्या वेळी मृत व्यक्ती व आरोपींची पोलिसांना माहिती मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी शिर्डीतून वरील आरोपींना ताब्यात घेतले. तपासात, पैशासाठी हा खून केल्याची कबुली आरोपींनी दिली.



