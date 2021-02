केबल अंगावर पडून शिर्डीत महिलेचा मृत्यू

शिर्डी (अहमदनगर) : सरपणासाठी फळ्या तोडताना त्याला गुंडाळलेला महाकाय केबलच्या वजनदार वेटोळ्याखाली दबून एक महिला जागीच ठार झाली. तिच्या सोबत असलेला आठ वर्षे वयाचा मुलगा सुदैवाने बजावला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शिर्डीतील एका बंद असलेल्या हॉटेलच्या आवारात हि दुर्घटना घडली. प्रत्यक्षदर्शी असलेले पुणतांबा येथील सामाजिक कार्यकर्ते बाळासाहेब चव्हाण यांनी मदतीसाठी तेथे धाव घेतली. स्वयंपाकासाठी सरपण मिळविण्यासाठी हि महिला केबल गुंडाळलेल्या रिळाच्या वाळलेल्या फळ्या तोडत होती. फळ्या तुटल्याने महाकाय केबलचे वजनदार वाटोळे ढिले झाले. आणि अचानक या महिलेच्या अंगावर आले. क्षणार्धात ती त्याखाली दबली गेली. योगायोगाने समोरील एका इमारतीच्या गॅलरीत उभे असलेल्या चव्हाण यांच्या डोळ्यासमोर ही घटना घडली. त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. संपर्क साधल्यानंतर पोलिस देखील दाखल झाले. ही वजनदार केबल बाजुला करण्यासाठी जेसीबीची मदत घ्यावी लागली. त्यानंतर या महिलेला साईसंस्थान रूग्णालयात हलविण्यात आले. डॉक्‍टरांनी ती मृत झाल्याचे घोषीत केले. लता बाबासाहेब पाडेकर (वय 45) असे या महिलेचे नाव आहे. तिच्यासोबत असलेला सौरभ पवार हा आठ वर्षे वयाचा मुलगा फळ्या तोडण्यासाठी मदत करीत होता. तो सुदैवाने बचावला, असे चव्हाण यांनी सांगितले.

