मार्केट यार्डातील गाळे पाडण्यासाठी शिवसेनेचा ठिय्या

नगर ः शहरातील दादा पाटील शेळके कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील अवैध 28 गाळे पाडण्याच्या मागणीसाठी नगर तालुका विकास आघाडीचे नेते व शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी आज महापालिका आयुक्‍त श्रीकांत मायकलवार यांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले. आयुक्‍तांनी आठ दिवसांत या प्रकरणी शहानिशा करून योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले. बाजार समितीच्या आवारात सत्ताधाऱ्यांनी अवैधरित्या 28 गाळे बांधल्याचा आरोप नगर तालुका महाविकास आघाडी व नगर शहर शिवसेनेतर्फे करण्यात आला. हे गाळे तातडीने पाडावेत, अशी मागणी करीत नगर तालुका महाविकास आघाडीचे बाळासाहेब हराळ व शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख शशिकांत गाडे यांच्या नेतृत्त्वाखाली शिवसेना नगरसेवकांनी आयुक्‍तांच्या दालनात ठिय्या आंदोलन केले. माजी महापौर भगवान फुलसौंदर, शहरप्रमुख दिलीप सातपुते, संभाजी कदम, अनिल शिंदे, संजय शेंडगे, स्मिता अष्टेकर, योगीराज गाडे, दत्ता कावरे, राजेंद्र भगत आदी उपस्थित होते. आयुक्‍तांनी आठ दिवसांत कारवाईचे आश्‍वासन दिले. आठ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास नगर तालुका विकास आघाडीतर्फे तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला. संपादन - अशोक निंबाळकर

