Parner Crime : कीर्तनकाराचा मुलीवर अत्याचार; पारनेर तालुक्यातील प्रकार, आरोपीस पोलिस कोठडी

पारनेर - एका कीर्तनकाराने १७ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर चार वर्षे अत्याचार केल्याचा धक्कादायक प्रकार पारनेर तालुक्यात घडला आहे. यशवंत एकनाथ थोरात ऊर्फ अण्णासाहेब गुंजाळ असे या आरोपीचे नाव आहे. त्याने पीडित मुलीला गरम लोखंडी पक्कडीने चटके देऊन अमानुष मारहाण केली असल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. पोलिसांनी या कीर्तनकाराला अटक केली आहे. न्यायालयाने त्याला पोलिस कोठडी सुनावली आहे. .पीडित मुलगी आठवीत शिक्षण घेत असल्यापासून आरोपी थोरात हा तिच्यावर अत्याचार करत होता. आरोपीने २०२१ पासून पीडितेवर वाईट नजर ठेवत त्याने वारंवार तिच्यावर बळजबरीने अत्याचार केल्याचे फिर्यादित म्हटले आहे. पीडितेने विरोध करण्याचा प्रयत्न केला, असता तिला जीवे मारण्याची धमकी दिली..या भीतीपोटी व कुटुंबाच्या सुरक्षिततेसाठी पीडितेने हा अत्याचार अनेक वर्षे सहन केला. अखेर तिने झाला प्रकार आपल्या भावाला सांगितला. त्यानंतर भावाने दिलेल्या फिर्यादीनुसार पारनेर पोलिसांनी आरोपी थोरात याला अटक केली. पारनेर न्यायालयाने त्याला २० मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे..चार दिवसांपूर्वीही केला अत्याचारचार दिवसांपूर्वी आरोपी थोरात याने पीडितेला फोन करून त्याच्या घरी बोलावले. तिने येण्यास नकार दिला असता, त्याने तिच्या कुटुंबाला संपवण्याची धमकी दिली. या धमकीमुळे घाबरलेली पीडिता थोरात याच्या घरी गेली. आरोपीने तिला मारहाण केली, लोखंडी पक्कड गॅसवर गरम करून तिला चटके देत अत्याचार केला. या मारहाण आणि चटक्यांमुळे पीडितेला चालणेही कठीण झाले होते..त्यानंतर शनिवारी (ता. १४) पीडितेचा भाऊ घरी आला तेव्हा तिची अवस्था पाहून त्याने तिला विश्वासात घेतले असता तिने आपल्यावर चार वर्षांपासून सुरु असलेल्या अत्याचाराची माहिती दिली. त्यानंतर पीडितेच्या भावाने पारनेर पोलिस ठाण्यात धाव घेतली.