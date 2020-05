श्री विशाल गणेश अवतरणार रोज भाविकांच्या घरी

नगर : शहराचे ग्रामदैवत विशाल गणपती हे केवळ नगर शहराचेच नव्हे तर महाराष्ट्राचे श्रद्धास्थान आहे. औरंगजेब बादशहाने या देवस्थानला देणगी दिल्याचा उल्लेख इतिहासात आहे. नवसाला पावणारा म्हणून या बप्पाची ओळख आहे. त्याच्या दर्शनासाठी मंदिरात जाण्याची आता गरज नाही. बप्पा आता तुमच्या घरीच अवतरणार आहे. माळीवाडा येथील विशाल गणपती आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भाविकांना "लाईव्ह' दर्शन देणार आहे. यासाठी श्री विशाल गणपती माळीवाडा देवस्थान ट्रस्टने फेसबुकवर बप्पाचा "फेस' भाविकांना दिसावा म्हणून "पेज' तयार केले आहे. यावर गुरुवारपासून (ता. 21) भाविकांना विशाल गणपतीची आरती व दर्शन लाईव्ह घरबसल्या होणार आहे. देशात लॉकडाउन जाहीर होताच नगर शहरातील सर्व देवस्थानांनी मंदिरे बंद केली. यात नगरचे ग्रामदैवत असलेल्या माळीवाड्यातील विशाल गणपतीचाही समावेश आहे. मंदिराचे मुख्यद्वार बंद असले तरी शहरातील काही भाविक पायी जाऊन मंदिराच्या प्रवेशद्वारासमोर उभे राहून हात जोडत आहेत. बप्पाला "नगर शहर कोरोनामुक्‍त कर!' अशी याचना करत आहेत. विशाल गणपती मंदिरातील पहाटे पाच व सायंकाळी साडेसातच्या आरतीच्या वेळी सहभागी होणाऱ्या नागरिकांची संख्या हजारोंमध्ये असते. काही भाविक रोज येणे शक्‍य नसल्याने संकष्टी चतुर्थी व विनायक चतुर्थीला दर्शनासाठी येतात. हे मंदिर लॉकडाउनमुळे बंद असल्याने भाविकांना बप्पाचे दर्शन मिळत नव्हते. हे लक्षात घेऊन देवस्थान ट्रस्टने विशाल गणपती मंदिरातील सायंकाळची पूजा व आरती लाईव्ह करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी "श्री विशाल गणपती देवस्थान' नावाने फेसबुक पेजही सुरू करण्यात आले आहे. या पेजवर गुरुवार (ता. 21)पासून भाविकांना रोज सायंकाळी साडेसात वाजता पूजा व पावणे आठ वाजता आरती घरबसल्या पहायला मिळणार आहे. त्यामुळे आता मंदिर जरी बंद असले तरी भाविकांना आपल्या लाडक्‍या विशाल गणपतीचे मनोभावे दर्शन घेता येणार आहे. या शिवाय फेसबुक पेजवरून भाविकांना कोरोना संदर्भातील सामाजिक संदेशही देण्यात येत आहेत. भाविकांना श्री विशाल गणपतीचे दर्शन घेता यावे, कोरोनाच्या काळात भाविकांना अध्यात्मिक समाधान मिळावे यासाठी प्रयत्न हा उपक्रम हाती घेतला आहे. या उपक्रमामुळे भाविकांना घरबसल्या विशाल गणपतीचे दर्शन होणार आहे.

- ऍड. अभय आगरकर, अध्यक्ष, श्री विशाल गणपती मंदिर ट्रस्ट, माळीवाडा, नगर.

Web Title: Shri Vishal Ganesh will come to the house of devotees every day