अहिल्यानगर

Crime News: कुऱ्हाडीने वार करून सुनेने सासूला संपविले; आरोपीस अटक ; दोन दिवसांची पोलिस कोठडी

Shrigonda Crime Case :अहिल्यानगरच्या श्रीगोंदे तालुक्यात कौटुंबिक कारणातून सुनेने सासूवर कुऱ्हाडीने हल्ला केल्याचा आरोप आहे. उपचारादरम्यान सासूचा मृत्यू झाला असून आरोपी सुनेला अटक करण्यात आली आहे.
Police personnel investigate the case following the death of a 75-year-old woman in Nimbodi village, Shrigonda.

Police personnel investigate the case following the death of a 75-year-old woman in Nimbodi village, Shrigonda.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीगोंदे : कौटुंबिक कारणातून सुनेने सासूवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. यामध्ये सासू गंभीर झाली. उपचारादरम्यान सासूचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी श्रीगोंदे पोलिसांनी संशयित सुनेला अटक केली. मृणाली नवनाथ बोरुडे (वय ३७, रा. निंबोडी, मांडवगण, ता. श्रीगोंदे) असे आरोपीचे नाव आहे. निंबोडी (ता. श्रीगोंदे) येथे ३१ ऑक्टोबरच्या रात्री अकरा ते १ नोव्हेंबरच्या पहाटे तीनच्या दरम्यान ही घटना घडली.

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