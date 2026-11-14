Crime News: कुऱ्हाडीने वार करून सुनेने सासूला संपविले; आरोपीस अटक ; दोन दिवसांची पोलिस कोठडी

श्रीगोंदे : कौटुंबिक कारणातून सुनेने सासूवर कुऱ्हाडीने हल्ला केला. यामध्ये सासू गंभीर झाली. उपचारादरम्यान सासूचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी श्रीगोंदे पोलिसांनी संशयित सुनेला अटक केली. मृणाली नवनाथ बोरुडे (वय ३७, रा. निंबोडी, मांडवगण, ता. श्रीगोंदे) असे आरोपीचे नाव आहे. निंबोडी (ता. श्रीगोंदे) येथे ३१ ऑक्टोबरच्या रात्री अकरा ते १ नोव्हेंबरच्या पहाटे तीनच्या दरम्यान ही घटना घडली. .रंभाबाई दत्तू बोरुडे (वय ७५) या घरासमोर झोपलेल्या असताना त्यांच्यावर कुऱ्हाडीने डोक्यात व हातावर वार करण्यात आले. गंभीर जखमी झालेल्या रंभाबाई यांना अहिल्यानगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. मात्र, ९ नोव्हेंबरला रात्री नऊच्या सुमारास उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी श्रीगोंदे पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला..पोलिस निरीक्षक सुभाष सानप यांनी तपास पथक तयार केले. तांत्रिक विश्लेषण आणि गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी मृणाली बोरुडे हिला ताब्यात घेतले. चौकशीदरम्यान कौटुंबिक कारणातून सासूवर हल्ला केल्याची कबुली तिने दिल्याचे पोलिसांनी सांगितले. त्यानंतर ११ नोव्हेंबर रोजी तिला अटक करण्यात आली. .न्यायालयाने आरोपी महिलेला दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. पोलिस निरीक्षक सुभाष सानप, सहायक पोलिस निरीक्षक संकेत भोसले, पोलिस उपनिरीक्षक नंदकुमार भैलुमे, पोलिस कर्मचारी अरुण पवार, राहुल मोढवे, देविदास पळसे, संदीप आजबे, आनंद मैड, विद्या धावडे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक पवन मोहिते करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.