समीरण बा. नागवडेश्रीगोंदे,: जिल्हा सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकाच व्यासपीठावर आलेले श्रीगोंदे तालुक्यातील नेते आता पाणीप्रश्नावर मात्र विभागले गेले आहेत. निवडणुकीसाठी दाखविलेली एकजूट तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नासाठी का दिसत नाही, असा सवाल सामान्य नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे..जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत भाजपचे आमदार विक्रम पाचपुते, राष्ट्रवादीचे माजी आमदार राहुल जगताप, नागवडे कारखान्याचे अध्यक्ष राजेंद्र नागवडे, दत्तात्रय पानसरे, अण्णासाहेब शेलार, बाळासाहेब नाहाटा आदी नेते एकाच व्यासपीठावर आले होते. ‘सहकारात राजकारण नको,’ अशी भूमिका घेत त्यांनी या राजकीय समीकरणाचे समर्थनही केले. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष सुजय विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे सर्व नेते एकत्र दिसले. निवडणुकीतील माघार आणि पाठिंब्याच्या चर्चेसाठी नेते एकमेकांच्या घरी गेले.मात्र, या निवडणुकीला अद्याप महिना उलटलेला नाही, तोच तालुक्यात घोड, कुकडी आणि .विसापूरच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. डिंभे ते माणिकडोह बोगदा हा कुकडी लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा विषय असो, घोड धरणावरून प्रस्तावित साकळाई उपसा सिंचन योजना असो किंवा सध्याच्या कुकडी व विसापूर आवर्तनाचा प्रश्न असो, या मुद्द्यांवर नेत्यांच्या भूमिका मात्र वेगवेगळ्या दिसत आहेत.जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीसाठी राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र येणाऱ्या नेत्यांना तालुक्याच्या पाण्याच्या प्रश्नावर एकत्र येणे अशक्य आहे का? निवडणुकीच्या राजकारणासाठी तुम्ही एकजूट दाखवू शकता, तर शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी तीच ताकद का दाखवत नाही? सर्वपक्षीय नेत्यांचे शिष्टमंडळ घेऊन पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट का घेतली जात नाही, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे..वास्तविक, श्रीगोंद्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाणीप्रश्नावर एकमुखी भूमिका घेतली, तर शासनदरबारी तालुक्याच्या मागण्यांची दखल घेणे भाग पडू शकते. मात्र, प्रत्येक जण स्वतंत्रपणे भूमिका मांडण्यात आणि आपापले राजकीय अस्तित्व जपण्यात व्यस्त असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, पाण्यासारखा अत्यंत गंभीर आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित प्रश्नही राजकीय मतभेदांमध्ये अडकत आहे.निवडणुकीच्या वेळी एकत्र येण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणाऱ्या नेत्यांनी आता पाण्यासाठीही तीच इच्छाशक्ती दाखवावी, हीच सामान्य नागरिकांची अपेक्षा आहे; अन्यथा निवडणुकीपुरती एकजूट आणि जनतेच्या प्रश्नांवर फाटाफूट, असेच चित्र कायम राहणार आहे..पाणीप्रश्नाला राजकीय रंग का?कुकडी, घोड आणि विसापूरच्या पाण्याचा प्रश्न कोणत्याही एका पक्षाचा किंवा राजकीय गटाचा नाही. त्याचा परिणाम सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांसह सर्वसामान्य शेतकऱ्यांवर होत आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे राजकीय चष्म्यातून पाहिले जात असेल, तर त्याचा फटका अखेर शेतकऱ्यांनाच बसणार आहे. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून पाण्याच्या प्रश्नावर एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे.जनतेला नेत्यांकडून अपेक्षा काय?निवडणुकीच्या वेळी कोण कोणासोबत आहे, हे जनतेला दिसतेच; पण पाणीटंचाईच्या काळात कोण शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभे राहते, हेही जनता पहात आहे. राजकीय गणितांपेक्षा जनतेचे प्रश्न महत्त्वाचे आहेत, हे नेत्यांनी आता कृतीतून दाखविण्याची वेळ आली आहे. सर्वपक्षीय बैठक घेऊन संयुक्त शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांकडे पाणीप्रश्न मांडण्याचा पुढाकार नेत्यांनी घ्यावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.