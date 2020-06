करमाळा-कर्जतसोबत श्रीगोंद्याला मिळणार कुकडीचे पाणी? का केवळ दिली जुबानी

श्रीगोंदे : "कुकडी प्रकल्पातून आवर्तन सुरू झाल्यावर श्रीगोंद्यातील पायथ्याच्या वंचित भागाला प्राधान्याने पाणी द्या. त्यासाठी करमाळा, कर्जतचे पाणी आम्हाला नको; पण तालुक्‍यातच होणारी चोरी थांबवून तेच पाणी सामान्यांच्या शेतात द्या,' ही आमदार बबनराव पाचपुते यांची मागणी मान्य करीत "कुकडी'च्या अधिकाऱ्यांनी लेखी दिल्याने पाचपुते यांनी आज सुरू केलेले उपोषण मागे घेतले. "कुकडी'चे आवर्तन लगेच सुरू करून आधी श्रीगोंदे व नंतर खालच्या भागाला पाणी देण्याच्या मागणीसाठी आमदार पाचपुते यांनी आज येथील तहसील कार्यालयासमोर उपोषण सुरू केले. "राष्ट्रवादी'चे नेते प्रा. तुकाराम दरेकर, भाजपचे तालुकाध्यक्ष संदीप नागवडे, माजी पंचायत समिती सदस्य गणपतराव काकडे, अनुजा गायकवाड, सुवासिनी गांधी उपोषणात सहभागी झाले होते. हेही वाचा - राष्ट्रवादीच्या फाळकेंसाठी भाजपच्या माजी मंत्र्यांची शिफारस कार्यकारी अभियंता स्वप्नील काळे व तहसीलदार महेंद्र माळी यांनी पाचपुते यांना, शनिवारी पाणी सोडण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगून उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. दर वेळी श्रीगोंद्यावरच अन्याय होणार असेल, तर सहन केला जाणार नाही, असा इशारा पाचपुते यांनी या वेळी दिला. पिंपळगाव जोगे धरणातून आवर्तन जाणीवपूर्वक उशिरा सोडले. त्यामुळे येडगावमध्ये तेथील पाणी मिळण्यास उशीर होतोय. हाच मुद्दा आपण पत्रात नोंदविला. मात्र, त्याची दखल घेतली नाही, असे ते म्हणाले. सध्याच्या सरकारमधील मंत्र्यांच्या जवळ बसणारे काही लोकच पाण्याची चोरी करतात, असा आरोप दरेकर यांनी केला. विसापूरचे आवर्तन बुधवारपासून

"कुकडी'चा मार्ग निघाला; मात्र विसापूरचा प्रश्न चिघळत ठेवला जातो, हा आरोप गणपतराव काकडे यांनी केला. पाचपुते यांनी अधिकारी काळे यांना विसापूरचे पाणी लगेच सोडा, असा कालवा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष या नात्याने आदेश केला. त्यावर विसापूरच्या कालव्यातून पाण्याची चोरी करणारे पाइप दोन दिवसांत काढून बुधवारपासून आवर्तन सुरू करण्याची हमी अधिकाऱ्यांनी दिली.

