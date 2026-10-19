Shrigonda News: PSI होण्याचे स्वप्न अधुरेच; श्रीगोंद्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या २७ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

श्रीगोंदे: पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मयुरी सुनील मखरे (वय २७, रा. श्रीगोंदे) या तरुणीने राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. रविवारी (ता. १८) सकाळी ही घटना उघडकीस आली..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.मयुरी ही सुनील यांच्या तीन मुलींपैकी सर्वांत लहान होती. तिच्या दोन बहिणींची लग्ने झाली आहेत. मयुरीला पोलिस उपनिरीक्षक होण्याची इच्छा होती. तिने या पदाची पूर्वपरीक्षाही उत्तीर्ण केली होती. शहरात मैत्रिणींसोबत राहून ती पुढील परीक्षेची तयारी करत होती. तिचे आई-वडील दत्तनगर परिसरात राहतात..रविवारी सकाळी मयुरीने मैत्रिणींसोबत नाश्ता केला. त्यानंतर दोन मैत्रिणी अभ्यासिकेत गेल्या. सकाळी साडेआठच्या सुमारास एक मैत्रीण खोलीवर परतली असता मयुरीने गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...घटनेची माहिती मिळताच सहायक पोलिस निरीक्षक कौशल्यराम निरंजन वाघ यांनी घटनास्थळी भेट दिली. उमेश मखरे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून श्रीगोंदे पोलिसांनी अकस्मात मृत्यूची नोंद केली आहे. आत्महत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नसून, पुढील तपास सुरू आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.