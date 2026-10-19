अहिल्यानगर

Shrigonda News: PSI होण्याचे स्वप्न अधुरेच; श्रीगोंद्यात स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या २७ वर्षीय तरुणीचा मृत्यू

Shrigonda News 27 Year Old Police Exam Aspirant Dies: श्रीगोंद्यात २७ वर्षीय मयुरीचा मृत्यू; PSI परीक्षेची तयारी सुरू होती, कारण अद्याप अस्पष्ट
PSI Aspirant Death in Shrigonda 27 Year Old Woman Preparing for Police Sub Inspector Exam Found Dead at Her Room

PSI Aspirant Death in Shrigonda 27 Year Old Woman Preparing for Police Sub Inspector Exam Found Dead at Her Room

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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श्रीगोंदे: पोलिस उपनिरीक्षक (पीएसआय) होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या मयुरी सुनील मखरे (वय २७, रा. श्रीगोंदे) या तरुणीने राहत्या खोलीत गळफास घेऊन आत्महत्या केली. रविवारी (ता. १८) सकाळी ही घटना उघडकीस आली.

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