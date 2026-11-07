अहिल्यानगर

Market Slowdown : दिवाळी आली, बाजारपेठेतील गर्दी हरवली;सोनई बाजारपेठेतील खरेदीत ४० टक्के घट; दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम

Sonai Diwali Shopping : पावसाची अवकृपा, पिकांचे कमी उत्पन्न आणि आर्थिक अडचणींमुळे सोनई येथील दिवाळी खरेदीवर परिणाम झाला आहे. बाजारपेठेतील गर्दी कमी झाली असून, व्यावसायिकांच्या मते खरेदीत सुमारे ४० टक्क्यांची घट जाणवत आहे.
Low customer turnout is visible in Sonai’s markets ahead of Diwali amid rural financial distress

Low customer turnout is visible in Sonai’s markets ahead of Diwali amid rural financial distress

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सोनई, : अवघ्या दोन दिवसांवर दिवाळी सण आला असताना येथील महावीर पेठ, नवीपेठ व शिवाजी रस्त्यावर खरेदीसाठी गर्दीचा शुकशुकाट पाहण्यास मिळाला.पावसाची अवकृपा आणि संभाव्य दुष्काळजन्य स्थिती लक्षात घेऊन आणि नगदी पिकांची फरपट झाली असल्याने कमी खर्चात सण साजरा करण्याचा बाका प्रसंग आला असल्याचे चित्र आहे.

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