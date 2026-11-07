Market Slowdown : दिवाळी आली, बाजारपेठेतील गर्दी हरवली;सोनई बाजारपेठेतील खरेदीत ४० टक्के घट; दुष्काळी परिस्थितीचा परिणाम

सोनई, : अवघ्या दोन दिवसांवर दिवाळी सण आला असताना येथील महावीर पेठ, नवीपेठ व शिवाजी रस्त्यावर खरेदीसाठी गर्दीचा शुकशुकाट पाहण्यास मिळाला.पावसाची अवकृपा आणि संभाव्य दुष्काळजन्य स्थिती लक्षात घेऊन आणि नगदी पिकांची फरपट झाली असल्याने कमी खर्चात सण साजरा करण्याचा बाका प्रसंग आला असल्याचे चित्र आहे..नेहमी आठ दिवस अगोदर सोनई येथील महावीर पेठ, नवीपेठ, शिवाजी रोड व बसस्थानक परिसरात गर्दीचा महापूर पाहण्यास मिळत होता. यंदा मात्र दिवाळी सणाच्या तोंडावर शेतकऱ्याच्या हातात पैसा पडला नाही. त्यातच सोयाबीन व कपाशी निघाली. मात्र, पडतळ निघाली नाही. अनेकांच्या शेतात गुडघ्याच्या खाली कपाशीचे पीक घुटमळल्याने उत्पन्न तोडके राहिले. कपाशी वेचणीला मजूर भेटत नसल्याने अनेकांचा खिसा गारगार आहे, तर यंदा नोकरदारांची स्थिती सुद्धा जेमतेम असल्याचे जाणवते..परिसरातील बारा वाड्या व आसपासचे पंधरा ते वीस गावांतील ग्रामस्थ सोनई येथे खरेदीसाठी येतात. तीन दिवसांपूर्वी आठवडे बाजार असल्याने समाधानकारक उलाढाल झाली खरी मात्र काल बुधवारी व आज बहुतेक दुकानात ग्राहक कमी प्रमाणात दिसले.दिवाळी सणाच्या निमित्ताने मोठ्या रकमेची खरेदी कमी प्रमाणात होत असताना तयार कपडे, स्टेशनरी, किराणा व सुशोभीकरण वस्तू खरेदीला गर्दीचे प्रमाण बरे दिसले. इलेक्ट्रॉनिक व घरगुती वस्तूपेक्षा मोबाईल खरेदीला गर्दी दिसली..अलीकडच्या सात, आठ वर्षांत प्रथमच खरेदीवर चाळीस टक्के परिणाम जाणवत आहे. दहा, बारा दिवस अगोदर होणारी गर्दी काल, परवापासून सुरू झाली.- प्रदीप अट्टल, कापड व्यावसायिकसोने खरेदी नको रे बाबा...एक, दीड महिन्यात सोने, चांदीचे दर बरेच उतरले असले आणि दुकानदाराने खरेदीवर सवलत व बक्षीस ठेवले असले, तरी पुढचा कठीण काळ लक्षात घेऊन खरेदीदार सोने खरेदी करणे टाळत आहे. नवीन दुचाकी शोरूमपेक्षा जुन्या दुचाकी बाजारात अधिक ग्राहक असल्याचे दिसले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.