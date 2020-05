कोरोनाच्या संकटात टीबी रुग्णांची घेतली जातेय विशेष काळजी

नगर : राज्यात नगर जिल्ह्याने राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण मोहिमेत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात क्षयरुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 95 टक्‍क्‍यांवर गेले आहे. जानेवारी 2019 ते मार्च 2020दरम्यान 6334 रुग्ण आढळून आले. त्यांतील 4888 रुग्ण बरे झाले. सध्याच्या कोरोनाच्या संकटात या रुग्णांची विशेष काळजी घेतली जात आहे. जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम विभागामार्फत जिल्हाभर मोहीम राबवून, क्षयरुग्णांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर जिल्हा रुग्णालय, दोन उपरुग्णालये, 23 ग्रामीण रुग्णालये, 96 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 555 उपकेंद्रांमार्फत उपचार केले जात आहेत. सध्या कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असताना, त्याचा क्षयरुग्णांना संसर्ग होऊ नये, यासाठी विशेष खबरदारी घेतली जात आहे. जानेवारी ते डिसेंबर 2019दरम्यान 5176 रुग्ण आढळून आले होते. शासकीय यंत्रणेला आढळलेल्या 4658, तसेच खासगी संस्थेला आढळलेल्या 491 रुग्णांचा यात समावेश आहे. उपचारानंतर यांतील 4888 जण बरे झाले आहेत. जानेवारी ते 31 मार्च 2020दरम्यान एकूण 1158 रुग्ण आढळून आले. त्यांत 944 शासकीय यंत्रणेला, तर 214 खासगी संस्थेला आढळून आले. सध्या त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. हेही वाचा : नगरमध्ये हनीट्रॅप... 2018 ते मार्च 2020दरम्यान बहुतांश औषधांना दाद न देणारे (एमडीआर) 170 रुग्ण आढळून आले. त्यांतील फक्त 23 रुग्ण उपचाराने बरे झाले. उर्वरित रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. 2018 ते मार्च 2020दरम्यान औषधांना दाद न देणाऱ्या रुग्णांची संख्या 20 असून, त्यांच्यावर सध्या उपचार सुरू आहेत. औषधांचा पुरेसा साठा कोरोनाचा प्रादुर्भाव असल्यामुळे क्षयरुग्णांची विशेष काळजी घेतली जात आहे. त्यांच्यावर औषधोपचार केला जात आहे. सर्वच सरकारी रुग्णालयांत औषधांचा साठाही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहे.

- सुनील पोटे, जिल्हा क्षयरोग नियंत्रण अधिकारी रुग्णांच्या खात्यावर दरमहा 500 रुपये रुग्णाला सकस आहार घेता यावा, यासाठी निक्षय पोषण योजनेतून त्यांच्या खात्यांवर दरमहा प्रत्येकी 500 रुपये जमा केले जात आहेत. ही योजना 2018पासून सुरू आहे.

