शिर्डी - पुणे-नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्ग पहिल्या आराखड्यानुसार तयार करण्यास राज्य सरकार अनुकूल आहे. त्यासाठी तज्ज्ञ समितीकडून अहवाल मागवू. अहवालाच्या आधारे नियोजित रेल्वे मार्गाबाबत केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळास दिली..पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या पुढाकारातून अहिल्यानगर, पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाने फडणवीस यांच्यासोबत सविस्तर चर्चा केली. पहिल्या आराखड्यानुसार हा मार्ग व्हावा, अशी आग्रही मागणी केली. माजी मंत्री आमदार दिलीप वळसे पाटील, आमदार डॉ.किरण लहामटे, आमदार सरोज अहिरे, आमदार अमोल खताळ, आमदार शरद सोनवणे व आमदार बाबाजी काळे उपस्थित होते..या मार्गासाठी भूसंपादन करण्यात आले. मात्र कुणालाही विश्वासात न घेता या मार्गात बदल करण्यात आले. हे मुद्दे फडणवीस यांच्यासमोर मांडले.फडणवीस म्हणाले, तांत्रिक अडचणींमुळे या मार्गात बदल करण्याचा निर्णय झाला. या प्रकल्पाची तांत्रिक अचूकता व कालबद्ध अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी तज्ज्ञांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन करू. तीच्या अहवालानुसार केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाईल..राहुरी ते शनिशिंगणापूर मार्गास विरोधराहुरी ते शनिशिंगणापूर या नियोजित रेल्वेमार्गाला स्थानिक शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. हा भाग बागायत असून शेतकरी जमीन देण्यास तयार नाहीत. राहुरी तालुक्यात यापूर्वी विविध प्रकल्पांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण झाले आहे. हा रेल्वेमार्ग रद्द करावा, अशी मागणी आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार विठ्ठल लंघे व आमदार अक्षय कर्डिले यांनी फडणवीस यांच्याकडे केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.