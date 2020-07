निंबळक बाह्यवळण ते बोल्हेगाव रस्त्याची  राज्य शासनाच्या पथकाने केली पाहणी 

नगर : शहरातील सावेडीगावातील बालिकाश्रम रस्त्यापासून सुरू होणाऱ्या बोल्हेगाव ते निंबळक बाह्यवळण रस्त्याच्या कामासाठी आमदार संग्राम जगताप यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यामुळे मुख्यमंत्री ग्राम सडक अभियानातून तपोवन व बोल्हेगाव ते निंबळक बाह्यवळण रस्त्यासाठी निधी आला. हा रस्ता निकृष्ट असल्याबाबत आमदार जगताप यांनी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांना सांगितले होते. त्यानुसार आज महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेच्या पथकाने या रस्त्याची पाहणी केली. नगरसेवक कुमार वाकळे यांनी पथकाला रस्त्याची दुरवस्ता दाखविली. अवश्‍य वाचा - तपोवन रस्त्याच्या पाहणीसाठी राज्य शासनाचे आले पथक बोल्हेगाव ते निंबळक बाह्यवळण रस्त्याचे कामही तपोवन रस्त्याच्या बरोबरीने झाले होते. सावेडी उपनगर, बोल्हेगाव व नागापूर परिसराचा विकास व्हावा यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या स्थानिक नगरसेवकांनी आमदार जगताप यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार आमदार जगताप यांनी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करत हा रस्ता व तपोवन रस्त्यासाठी मुख्यमंत्री ग्राम सडक अभियानातून निधी आणला होता. या निधीतून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ठेकेदारामार्फत रस्त्याचे काम पूर्ण केले. मात्र पहिल्याच पावसात हा रस्ता खराब झाल्याचे स्थानिक नगरसेवक व आमदार संग्राम जगताप यांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे आमदार जगताप यांनी पालकमंत्र्यांकडे या रस्त्याच्या कामाची चौकशी करण्याची तसेच हा रस्ता पुन्हा नव्याने करून देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील महाराष्ट्र ग्रामीण विकास संस्थेचे तीन सदस्यीय पथक काल (मंगळवारी) शहरात दाखल झाले. यात वरिष्ठ राज्य गुणवत्ता निरीक्षक एस.ए. चौधरी यांच्यासह एच.आर. रंधीर व ए.डी. पेशवे यांचा समावेश आहे. या पथकाने काल तपोवन रस्त्याची पाहणी केली. आज या पथकाने बोल्हेगाव ते निंबळक बाह्यवळण रस्त्याची पाहणी केली. या पथकाला नगरसेवक कुमार वाकळे यांनी रस्त्याची दुरवस्ता दाखवून दिली. या रस्त्यावरील डांबराचे काही नमुने पथकाने घेतले. तसेच खड्डे बुजविण्याचे व या रस्त्याचे दर्जेदार काम होईपर्यंत ठेकेदाराची बिले अदा करून नयेत असे आदेश या पथकाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

