साई़डपट्ट्या भरण्यापूर्वीच राज्यमार्ग अनेक ठिकाणी उखडला

संगमनेर ( अहमदनगर ) : संगमनेर या मध्यवर्ती शहराला राज्याशी जोडणाऱ्या कोल्हार घोटी राज्यमार्गाची नव्याने डागडुजी सुरु असतानाच केलेल्या कामाचे धिंडवडे निघाले आहेत . तालुक्याच्या हद्दीतील अनेक ठिकाणी पडलेले खड्डे व रस्ता खचल्याने त्याची दुरवस्था झाली आहे . राज्यातील प्रमुख शहरांना जोडणारा कोल्हार घोटी राज्यमार्ग हा प्रमुख मार्ग आहे . संगमनेर या जिल्ह्यातील मध्यवर्ती ठिकाणाला नगर , सोलापूर , मनमाड , नाशिक , कल्याण , पुणे , आळेफाटा , मुंबई या शहराला जोडणारा हा राज्यमार्ग मोठा वर्दळीचा म्हणून गणला जातो . जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय तीर्थक्षेत्र शिर्डी तसेच शनी शिंगणापूरला येणाऱ्या भाविकांमुळे या रस्त्याचे महत्व वाढले आहे . दैनंदीन वाहतुकीसह अवजड वाहतुकीचा मोठा भार असल्याने हा रस्ता कायमच दुरुस्तीच्या प्रतिक्षेत असतो . काही वर्षापूर्वी कोल्हार लोणी इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपनीच्या व्यवस्थापनाने या रस्त्याचे रुंदीकरण व मजबुतीकरण करुन या रस्त्यावरील वडगावपान या ठिकाणी टोलनाका सुरु केला होता . टोलवसुली सुरु असताना या रस्त्याची वेळोवेळी दुरुस्ती होत असे . मात्र टोलनाका बंद झाल्यानंतर त्याची मोठ्या प्रमाणात दुरवस्था झाली होती . प्रवाशी वर्गाची मागणी वाढल्याने सुमारे दिड वर्षापूर्वी या रस्त्याचे संगमनेर तालुका हद्दीतील निमगावजाळी पासून मजबुतीकरण करण्यात आले . तीन टप्प्यात झालेले हे काम अद्यापही संगमनेर शहर हद्दीत अपूर्णावस्थेत आहे . सुरवातीच्या काळात झालेल्या रस्त्याच्या कामातील साईडपट्ट्या भरण्याचे काम मागिल आठवड्यात सुरु होते . मात्र हा रस्ता कोंची गावाजवळचे धोकादायक वळण व घाटासह निझर्णेश्वर परिसर , कोकणगाव , वडगावपान फाटा , पेट्रोलपंप व समनापूर गावांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात खचल्याने तसेच लहान मोठ्या असंख्य खड्ड्यांमुळे धोकादायक ठरत आहे . अल्पावधीत रस्ता खचल्यामुळे प्रवासी वर्गातून आश्चर्य व्यक्त होत आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

