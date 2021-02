घृणास्पद ः याला बाप म्हणावे कसे? साडेचार वर्षांच्या चिमुरडीसोबत...

राहुरी : तालुक्‍यातील एका गावात थरारक घटना घडली आहे. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्हा हादरून गेला आहे. बाप-मुलीच्या नात्याला काळिमा फासणारा हा प्रकार आहे. कोणाचाही संताप व्हावा, अशीच ही घृणास्पद घटना आहे. तालुक्‍यातील एका गावात ऊसतोडीसाठी शेजारील तालुक्‍यातून कुटुंब आले होते. त्यांच्या घरातील चिमुकलीचे शुक्रवारी (ता. 12) रात्री अपहरण झाल्याची फिर्याद तिच्या बापाने पोलिसांत दिली. मात्र, फिर्यादी बापाच्या संशयास्पद हालचाली पोलिसांच्या नजरेतून सुटल्या नाहीत. महिला पोलिसांनी मृत बालिकेच्या आईला विश्वासात घेऊन चौकशी केली. काय झालं होतं त्या दिवशी.. "घटनेपूर्वी नवऱ्यासोबत कडाक्‍याचे भांडण झाल्यावर तो रात्री साडेदहा वाजता मुलीला घेऊन बाहेर पडला. रात्री 11 वाजता एकटाच घरी परतला. मुलीबाबत विचारणा केल्यावर शोधायला लागला,' असे त्या मुलीच्या आईने सांगितले. मुलीचे अपहरण झाले असा तो पोलिसांना सांगत होता. या प्रकरणात मुलीच्या अपहरणाचाच गुन्हा नोंदवा, असा त्या नराधमाचा आग्रह होता. मुलीबरोबर असणारी शेवटची व्यक्ती म्हणून पोलिसांनी नराधम बापाला काल (सोमवारी) रात्री चौकशीसाठी ताब्यात घेतले.

दरम्यान, बालिकेचा मृतदेह नगर येथे जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविला होता. त्याचा अहवाल काल प्राप्त झाला. त्यात या चिमुकलीवर अनैसर्गिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर लगेच पोलिसांनी नराधम बापाच्या मुसक्‍या आवळल्या. मुलीसोबत अत्याचार करून तिला विहिरीत ढकलून दिले. त्यातच तिचा मृत्यू झाला. आपले दुष्कृत्य लपविण्यासाठी मग त्यानेच पोलिसांत खोटी फिर्याद दिली. मुलीच्या अपहरणाचा बनाव रचला. मात्र, मुलीच्या मृतदेहाच्या उत्तरीय तपासणी अहवालात सर्व बाबी स्पष्ट झाल्यावर राहुरी पोलिसांनी काल (मंगळवार) रात्री उशिरा नराधम बापाला बेड्या ठोकल्या. याबाबत पोलिस उपनिरीक्षक गणेश शेळके यांच्या फिर्यादीवरून राहुरी पोलिसांनी या बापाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. मृत बालिकेवर अनैसर्गिक अत्याचार झाल्याचे उत्तरीय तपासणी अहवालात म्हटले आहे. व्हिसेरा राखून ठेवला आहे. घटनेच्या दिवशी व मृत पीडित बालिकेबरोबर शेवटची व्यक्ती तिचा बापच होता. त्याला अटक करून त्याच्याविरुद्ध राहुरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविला आहे.

- संदीप मिटके, पोलिस उपअधीक्षक, अहमदनगर

