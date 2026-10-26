अहिल्यानगर

Bank Election: सुजय विखे पाटील यांच्या उमेदवारीला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली

Sujay Vikhe Patil : अहिल्यानगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीतील डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या उमेदवारीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली. निवडणूक प्रक्रियेच्या या टप्प्यावर हस्तक्षेप करणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
The Bombay High Court’s Aurangabad Bench rejects a petition challenging Dr Sujay Vikhe Patil’s candidature in the Ahmednagar District Central Cooperative Bank election.

The Bombay High Court’s Aurangabad Bench rejects a petition challenging Dr Sujay Vikhe Patil’s candidature in the Ahmednagar District Central Cooperative Bank election.

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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अहिल्यानगर ;जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळ निवडणुकीत डॉ. सुजय विखे पाटील यांच्या उमेदवारीला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती मंजूषा देशपांडे यांनी फेटाळली.

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