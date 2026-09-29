District Bank election:चुकीचे लोक नकोत, म्हणून स्वाभिमान बाजूला ;डॉ. सुजय विखे पाटील ; जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्याचे हित महत्त्वाचे

संगमनेर, : दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी जिल्हा बँकेत चुकीचे लोक जाऊ नयेत, यासाठी मी स्वाभिमान बाजूला ठेवला आहे. माझ्या स्वाभिमानापेक्षाही शेतकरी जगला पाहिजे, ही माझी भावना आहे. त्यासाठी कोणाच्याही दारात जायला तयार आहे. त्याचा कमीपणा वाटत नाही, असे मत माजी खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी व्यक्त केले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या विविध परीक्षांमध्ये, पोलिस भरतीमध्ये निवड झालेल्या नांदूर (ता. संगमनेर) येथे विद्यार्थ्यांचा माजी जिल्हा परिषद सदस्य जनार्दन आहेर यांच्या वतीने सत्कार आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात डॉ. विखे बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार अमोल खताळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष कपिल पवार, किशोर डोके, सुभाष आहेर, गुलाब भोसले, प्रमोद राहाणे आदी उपस्थित होते..डॉ. विखे पाटील म्हणाले, तुम्हाला खरे बोलायचे असेल, तर कडू व्हावे लागते. जे सत्य आहे, ते लोकांना सांगितले गेले पाहिजे. करू, पाहू, उद्या या, परवा या, असे सांगणे मला अजिबात जमत नाही. माझ्याकडे एखाद्या कामासाठी आल्यानंतर एकदा होकार दिला, तर ते काम पूर्ण करतो. मात्र, नकार दिला, तर ते काम महाराष्ट्रात दुसरे कोणी करू शकत नाही, हेही सांगतो. लोकांना झुलवत ठेवण्याचा प्रकार मला जमत नाही. जे शक्य आहे, त्यालाच मी होकार देतो आणि ते काम पूर्ण केल्याशिवाय शांत बसत नाही..पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार अमोल खताळ यांच्या वतीने नांदूर येथील वीज सबस्टेशन कामाबाबत आश्वासन दिले. तुमचे सबस्टेशन एका वर्षात पूर्ण होईल, हा शब्द देतो. गावाच्या विकासाबरोबरच मुलांच्या शिक्षणाला आणि कुटुंबाच्या कल्याणाला प्राधान्य द्या. जेव्हा मुले मोठी होतील, तेव्हा गावात तुम्हाला सरपंचापेक्षाही मोठा मान मिळेल. मुलाबाळांच्या विकासासाठी आणि आई-वडिलांच्या कल्याणासाठी पहिले काम करत रहा. स्पर्धा परीक्षांच्या माध्यमातून मोठी स्वप्ने पहावीत, ती पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत..राजकारणाचे विश्लेषण करणेही कठीण राजकारणात इतका भयानक बदल झाला आहे की, त्याचे विश्लेषण करणेही कठीण झाले आहे. आपल्याला वाटते की, आपण गुप्त बैठका घेतो; मात्र आता कोणतीही बैठक गुप्त राहत नाही. मी आज दुपारी माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासोबत जेवण करून आलो आहे. आता सांगा, काय करायचे?, असेही विखे पाटील यावेळी म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.