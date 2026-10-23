Parner Crime : सुप्यातून जेसीबी चोरणारी आंतरजिल्हा टोळी जेरबंद; ४३ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पारनेर - सुपा येथील इंडियन ऑईलच्या पेट्रोल पंपाच्या पार्किंगमधून जेसीबी चोरून नेणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीला स्थानिक गुन्हे शाखेने छत्रपती संभाजीनगर येथून जेरबंद केले आहे. या कारवाईत पोलिसांनी ३० लाख रुपयांचा जेसीबी आणि १३ लाखांची क्रेटा कार असा एकूण ४३ लाख रुपयांचा मुद्देमाल हस्तगत केला आहे..काय आहे प्रकरण?फिर्यादी गणेश अनिल रासकर (वय-२८, रा. वाघुंडे, पारनेर) यांचा जेसीबी दि. २६ सप्टेंबर २०२६ रोजी सुपा येथील पेट्रोल पंपाच्या पार्किंगमधून अज्ञात चोरट्यांनी चोरून नेला होता. याबाबत सुपा पोलीस ठाण्यात गु.र.नं. ३३४/२०२६, बीएनएस कलम ३०३(२) अन्वये गुन्हा दाखल होता.पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन यांनी मालाविरुद्धच्या गुन्ह्यांचा तपास जलद करण्याचे आदेश दिल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेचे निरीक्षक संतोष मुटकुळे व सुपे पोलीस ठाण्याच्या निरीक्षक ज्योती गडकरी यांनी पथक तयार केले. पोलीस उपनिरीक्षक कृष्णकुमार सेदवाड यांच्या पथकाने गोपनीय माहिती व तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे तपास सुरू केला..तपासात विशाल दुबीले (रा. शिवपूर, ता. गंगापूर) याने साथीदारांसह जेसीबी चोरून पैठण तालुक्यातील शेकटा शिवारातील वीटभट्टीजवळ लपवून ठेवल्याची माहिती मिळाली. पथकाने तेथे छापा टाकून दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्या चौकशीतून उर्वरित साथीदारांची माहिती मिळाली..अटक आरोपी - विशाल काकासाहेब दुबीले (वय-२२, रा. शिवपूर),प्रदीप बाबासाहेब सुकासे (वय-२०, रा. नागापूर),गौरव योगेश त्रिभुवन (वय-१९, रा. रांजणगाव, वैजापूर), संग्राम चंद्रहास डरे (वय-२०, रा. कानडसागज, वैजापूर) - सर्व जि. छत्रपती संभाजीनगर.या टोळीने क्रेटा गाडीने येऊन जेसीबी चोरल्याची कबुली दिली आहे. पुढील तपास सुपे पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.