निघोजमध्ये सस्पेन्स कायम, दोन सदस्य अजूनही गायब; सरपंचपदी वराळ

निघोज: संपूर्ण नगर जिल्ह्याचे लक्ष वेधून घेतलेल्या, अतिशय तणावपूर्ण वातावरणात निघोज ग्रामपंचायतीची निवड प्रक्रिया पार पडली. या रणधुमाळीत सरपंचपदी चित्रा सचिन वराळ, तर उपसरपंचपदी माऊली उर्फ ज्ञानेश्वर वरखडे यांची निवड झाली. निवडीनंतर समर्थक कार्यकर्त्यांनी जल्लोष साजरा केला. सतरा सदस्यापैकी अपहरण नाट्यातून गायब झालेले दोघे अजूनही परतलेले नाही. निघोज ग्रामपंचायतीच्या सरपंचपदाच्या निवडीसाठी आज (मंगळवारी) येथील ग्रामपंचायत कार्यालयात नवनिर्वीचित सदस्याची बैठक पार पडली. निवडणूक निर्णय आधिकारी म्हणून संभाजी झावरे यांनी काम पाहीले. हेही वाचा - कुत्र्यांनी माळ उकरला तर आत निघाला माणूस निघोजचे सरपंचपद महिलांसाठी राखीव असल्याने सरपंचपदासाठी चित्रा सचिन वराळ, सुधामती विठ्ठल कवाद व अविता शंकर वरखडे यांनी अर्ज दाखल केले तर उपसरपंचपदासाठी ज्ञानेश्वर वरखडे व शंकर गुंड यांनी अर्ज दाखल केले. छाणनीनंतर अविता वरखडे यांनी माघार घेतल्याने चित्रा वराळ व सुधामती कवाद यांच्यामध्ये सरळ लढत रंगली. यावेळी झालेल्या मतदानात सरपंचपदासाठी चित्रा वराळ यांना नऊ तर विरोधी सुधामती कवाद यांना सहा मते मिळाली तर उपसरपंचपदासाठी ज्ञानेश्वर वरखडे यांना नऊ तर शंकर गुंड यांना सहा मते मिळाली. संदीप वराळ पॅनलचे आठ सदस्य असताना प्रत्यक्ष निवडीत वराळ व वरखडे यांना नऊ मते मिळाली. विरोधी गटातूनच एक मतदान झाल्याने आता कोण फुटले याबाबत. जोरदार चर्चा सुरू आहे. निवडणूक निर्णय आधिकारी संभाजी झावरे यांनी सरपंचपदी चित्रा वराळ व उपसरपंचपदी ज्ञानेश्वर वरखडे यांची निवड जाहीर केली. निवडीनंतर कार्यकर्त्यांनी एकच जल्लोष केला. दरम्यान निवड प्रक्रिया सुरु असताना व निर्धारीत वेळेपेक्षा जास्त उशिर झाल्याने या निवडीचा निकाल ऐकण्यासाठी ग्रामस्थांनी मोठी गर्दी केल्याने तहसीलदार ज्योती देवरे यांनी हा परीसर प्रतिबंधक म्हणून घोषित केला. उल्लंघन करणाऱ्या ग्रामस्थांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिस प्रशासनाला दिले. स्वतः गेले की अपहरण झाले? दोन दिवसांपूर्वी खेड येथून अपहरण करण्यात आलेले गणेश कवाद व दिंगबर लाळगे हे दोघे सदस्य आज निवडीसाठी येतील असा अनेकांचा अंदाज होता. ता आशा बाळगून असलेल्या ग्रामस्थांचा हे सदस्य आलेच नसल्याने हिरमोड झाला. त्यामुळे या सदस्याचे अपहरण झाले किंवा ते स्वतः विरोधी गटात सामील झाले. हे मात्र अद्याप गुलदस्त्याच राहिले.त्यामुळे या दोघा सदस्याबाबतचे सस्पेन्स कायम आहे. अहमदनगर

Web Title: The suspense of Sarpanchpada remains in Nighoj