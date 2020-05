नगर रेडमधून अॉरेंज झोनमध्ये आल्याने सोनईत गोडधोड

सोनई: कोरोनाच्या लाॅकडाऊनची स्थिती लक्षात घेवून यश मित्रमंडळाच्या वतीने सोळा दिवसांपासून दुर्लक्षित व वयोवृद्ध गरजूंना घरपोच जेवणाचा डबा दिला जात आहे. जिल्हा रेडमधून ऑरेंज झोनमध्ये आल्याने आज सतराव्या दिवशी बुंदीचे गोड जेवण देण्यात आले आहे. यश ग्रुप व राजेंद्र गुगळे मित्रमंडळाने ज्येष्ठ नेते यशवंतराव गडाख यांनी "घासातला घास गरीबांना द्या" असे आवाहन केले होते. ती प्रेरणा घेत १६ एप्रिल २०२० पासून रोज दीड हजार गरजू व्यक्तींना घरपोच जेवणाचा डबा देण्यास सुरुवात केली. पहिल्या दिवशी तीन पोळ्या, बटाटा भाजी व मसाला भात देण्यात आला. यानंतर वांगी, भेंडी, कोबी, गवार, हरबरा भाजीचा डबा देण्यात आला. हेही वाचा - ती बस राहुरीत शिरली आणि धावपळ उडालीनईत हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्यानंतर अनेक दानशूर व्यक्तींनी गहू,तांदूळ, तेलडबे व भाजीपाला देवून सहभाग नोंदविला. डाॅ.अनिता संपत खोसे, पुष्पा जालिंदर चांदघोडे, राणी राजेंद्र गुगळे, नंदिनी संदीप कुसळकर, जयश्री मयुर बनकर, शुभांगी रामनाथ बडे, अनिता दिनेश चव्हाण, विद्या नितीन दरंदले या महिलांसह गावातील युवक मंडळाने स्वयंपाक, डबे तयार करणे व वितरण कामात मदत केली. गावातील खाण झोपडपट्टी, बालाजी नगर, लक्ष्मीनगर, दत्तनगर रस्ता खरवंडी रस्ता भागासह परीसरातील वृध्दाश्रम व नगर-औरंगाबाद राजमार्गावर पायी गावाकडे चाललेल्या व्यक्तींना जेवणाचे डबे पोच केले जातात. सोळा दिवसांत सहा लाख रुपये खर्च आला असल्याचे विजय मनोरे व सचिन पवार यांनी सांगितले. स्वयंपाकींनीही दिले योगदान यशच्या या मदतकार्यात स्वयंपाकी सूनिल कुसळकर, किसन नन्नवरे, बापू गुलदगड, रमेश कुसळकर, अनिल लष्करे यांनी कुठलीही बिदागी न घेता आपला हातभार लावला आहे. या सर्वांचा सन्मान करण्यात आला.

