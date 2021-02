मंत्री गडाख म्हणतात, मला शिक्षकाचा मुलगा म्हणलेलेच आवडतं

नगर ः मंत्र्यापेक्षा शिक्षकाचा मुलगा हीच ओळख मला महत्त्वाची वाटते. शिक्षकाचा मुलगा असल्याने त्यांचे सर्व प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे प्रतिपादन जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी केले. गुरुकुल शिक्षक मंडळ व महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीतर्फे आयोजित शिक्षकांच्या मेळाव्यात ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे राज्य अध्यक्ष उदय शिंदे होते. शिक्षक नेते डॉ. संजय कळमकर, रा. या. औटी, संजय धामणे, भास्कर नरसाळे, सूदर्शन शिंदे, सीताराम सावंत, अंबादास झावरे, वृषाली कडलग, संतोष भोपे, राजेंद्र ठाणगे, संभाजी औटी आदी उपस्थित होते. गडाख म्हणाले, की 2005नंतर नियुक्ती झालेल्या शिक्षकांना पेन्शन मिळणे गरजेचे आहे. शिक्षकांना आरोग्य देयके मिळण्यातील अडचणी दूर करण्यासह विविध प्रश्‍नांवर मुख्यमंत्र्यांसह शिक्षणमंत्री व ग्रामविकास मंत्र्यांशी चर्चा करू. शिक्षकांच्या राज्यभरातील शिष्टमंडळाची मुख्यमंत्र्यांसह अधिकाऱ्यांशी चर्चा घडवून आणून सर्व प्रश्‍न निकाली काढण्याचा प्रयत्न करणार आहे. कळमकर म्हणाले, की राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचा प्रतिनिधीस विधान परिषदेवर घेतल्यास शिक्षकांचे प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे. 2005 नंतर नियुक्ती मिळालेल्या शिक्षकांना पेन्शन योजना लागू होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी आपला प्रयत्न असून, मंत्री गडाख यांनी लक्ष घालून प्रश्‍न निकाली काढावा. प्रास्ताविक नितीन काकडे यांनी केले.

