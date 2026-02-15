Parner Accident : वाळुंजनगरच्या संकल्प वाळुंजचा अपघाती मृत्यू; सावरगावात मोटारसायकलला बोलेरो गाडीची धडक

पारगाव : वाळुंजनगर ता. आंबेगाव येथील संकल्प संदीप वाळुंज (वय १९ वर्ष ) या तरुणाचा सावरगाव (ता. पारनेर , जि. अहिल्यानगर) येथे मोटारसायकल अज्ञात बोलेरो गाडीने धडक दिल्याने झालेल्या अपघातामध्ये मृत्यू झाला आहे. .रविवार (दि.८ ) सायंकाळी चार वाजण्याच्या सुमारास संकल्प वाळुंज हा टाकळीढोकेश्वर येथील मित्राच्या बहिणीचे लग्न उरकल्यानंतर त्याच्याकडील मोटारसायकल क्रमांक एम.एच. १४ बी. यु. ३५५८ यावरून गावी वाळुंजनगर ला येत असताना सावरगाव (ता. पारनेर ) गावाच्या हद्दीत समोरून आलेल्या पांढऱ्या रंगाच्या बोलेरो गाडीने मोटार सायकलला समोर समोर धडक दिल्याने अपघातात संकल्प संदीप वाळुंज याचा मृत्यू झाला. .Phulambri Accident : भावाला नव्हे तर बहिणीलाही मृत्यूने गाठले..! निशाची मृत्यूशी झुंज अयशस्वी.संकल्प वाळुंज याचे वडील संदीप गंगाराम वाळुंज यांच्या फिर्यादीवरून बोलेरो गाडीवरील अज्ञात चालका विरुध्द पारनेर पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..संकल्प वाळुंज हा समर्थ कॉलेज ( बेल्हे) येथे डिप्लोमाच्या तिसऱ्या वर्षात शिकत होता त्याच्या पाठीमागे आजी, आजोबा, आई, वडील, एक लहान भाऊ व बहीण असा परिवार आहे त्याच्या अपघाती निधनाने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.