चोरी आणि तीही केडगावातील कोतकरांच्या घरी

नगर : कोतकर कुटुंबाची शेती आणि निवासस्थान आहे. तेथे नेहमी कार्यकर्त्यांची वर्दळ असते. नोकरचाकरही असतात. तरीही चोरी झाल्याने पोलिसांना आव्हान निर्माण झाले आहे. माजी महापौर संदीप कोतकर यांचा एकनाथ नगर (केडगाव) येथील बंगल्याच्या मुख्य दरवाजाच्या कडीकोयंडा तोडून चोरांनी तीन लाख 90 हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरून नेला. ही घटना बुधवारी रात्री घडली. कोतवाली पोलिस ठाण्यात अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. या बाबत सुरेखा भानुदास कोतकर (रा. एकनाथ नगर) यांनी कोतवाली पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. तीत म्हटले, बुधवारी रात्री कोतकर कुटुंब घरात झोपले असता रात्री अकारा वाजता घरात आवाज येत असल्याची माहिती सुरेखा कोतकर यांना मिळाली. त्यांनी तत्काळ गेटवरील वॉचमनला आवाज दिला. त्यावेळी घराच्या पाठीमागून कोणी तरी पळाल्याचा आवाज आला. त्यानंतर घराची पाहणी केली असता बेड रूमधील कपाटाचे लॉक तुटलेले आढळून आले. त्यातील सोन्याचे चांदीचे दागिने व रोकड असा तीन लाख 90 हजार रुपयांचा मुद्देमाल चोरांनी लाबविला. सहायक पोलिस निरीक्षक रणदिवे गुन्ह्याचा तपास करीत आहेत.



