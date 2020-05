नेवाशातील 23 गावे पोलिस पाटलांविना... 

नेवासे : महसूल, पोलिस, आरोग्य, ग्रामविकास यांच्या प्रमाणेच कोरोनाविरोधी लढ्यात मोठे योगदान असलेल्या पोलिस पाटलांची अनेक पदे नेवासे तालुक्‍यात रिक्त आहेत. त्यामुळे कोरोनाविरोधातील उपाययोजनेत अडचणी येत आहेत. इंग्रज राजवटीपासून गावातील कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे कामे गावपातळीवर पोलिस पाटील करीत आहेत. तालुक्‍यातील 118 गावांपैकी 23 गावांतील पोलिस पाटलांची पदे रिक्त आहेत. नेवासे, सोनई व शनिशिंगणापूर या तीन पोलिस ठाण्यांतर्गत 127 गावांपैकी पोलिस ठाणे, पोलिस औटपोस्ट वगळता 118 गावांमध्ये पोलिस पाटील पदे आहेत. नेवासे पोलिसांतर्गत एकोणीस, तर सोनई हद्दीतील चार, अशा 23 गावांत ही पदे रिक्त आहेत. बहुतांश गावांत पोलिस पाटील नसल्याने, त्याचा परिणाम शासकीय कामांबरोबरच कोरोनाविरोधातील लढ्याच्या कामकाजावर होतो. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या मुंबई- पुण्यासह अनेक शहरांतून गावागावांमध्ये येणाऱ्यांना होम क्वारंटाईन करण्याच्या दृष्टीने लक्ष ठेवण्यासाठी महसूल, पोलिसांपेक्षा पोलिस पाटीलच महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्या अनुषंगाने महसूल, पोलिस कर्मचाऱ्यांना गावागावांत नजर ठेवणे अशक्‍य आहे. कोरोनाविरोधी लढ्याबरोबरच तंटामुक्ती गाव मोहिमेतही पोलिस पाटलांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. त्यामुळे जिल्ह्यातील पोलिस पाटलांच्या रिक्त जागा त्वरित भराव्यात, अशी मागणी होत आहे. इन्फो...

जिल्ह्यात 591 गावे पोलिस पाटलांविना

नेवासे- 22, शेवगाव- 79, नगर- 80, पाथर्डी- 83, कर्जत- 55, जामखेड- 55, श्रीगोंदे- 35, संगमनेर- 51, अकोले- 54, कोपरगाव- 22, राहाता- 14, श्रीरामपूर- 9, राहुरी- 54, अशा पोलिस पाटलांच्या एकूण 591 जागा रिक्त आहेत. "कोरोनाविरोधी लढ्यात पोलिस पाटलांची महत्त्वाची भूमिका असली, तरी सध्या लॉकडाउनमुळे ही पदे भरणे शक्‍य नाही. लॉकडाउन उठल्यावरच नियमानुसार केंद्रीय पद्धतीने ही पदे भरली जातील.

- रूपेशकुमार सुराणा, तहसीलदार, नेवासे "गावातील प्रत्येक घटनेची माहिती पोलिसांपर्यंत पोचविण्याचे काम पोलिस पाटलांद्वारे होते. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पोलिस पाटलांना महत्त्वाची भूमिका बजवावी लागते.

- शिवाजी कोलते, जिल्हाध्यक्ष, पोलिस पाटील संघटना, नगर

