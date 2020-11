शिक्षक १५० कीट ४०; अकोले तालुक्यात शिक्षकांची अद्यापही कोरोना टेस्ट नाहीच

अकोले (अहमदनगर) : आज शाळेची घंटा वाजली मात्र विद्यार्थी फिरकलेच नाहीत, अशी स्थिती तालुक्यातील बहुतांशी शाळांची पाहायला मिळाली. काही शाळांमध्ये बोटावर मोजण्याइतकेच विद्यार्थी आले. मात्र तेही आम्ही पालकाचे हमी पत्र आणणार नाही, असे म्हणत शाळेतून निघून गेल्याने आता शिकवायचे कुणाला असा प्रश्न शिक्षकासमोर उभा राहिला आहे. तर किट संपल्याने शिक्षकांची टेस्ट होणे बाकी आहे. त्यामुळे सोमवारी सकाळी ७ वाजेपासून शिक्षक टेस्टसाठी रांगेत उभे होते. त्यात आरोग्य विभाग व शिक्षण विभाग यांचा समन्वय नसल्याने नववी व बारावीऐवजी डीएड शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी रांगेत असल्याने मुख्याध्यापक, गणित, इंग्रजी शिक्षक यांचा नंबर लावून त्यांची टेस्ट होऊ शकली नाही. रांगेत दीडशे व किट चाळीस त्यामुळे ११० कर्मचाऱ्यांना घरी जावे लागले. त्यामुळे ना घरी ना शाळेत, अशी स्थिती झाल्याने आज ग्रामीण आदिवासी शाळा उघडल्याच नाही, उपस्थित विद्यार्थ्यांनी आम्ही पालकांचे हमी पत्र आणणार नाही नाही तर शाळेत येणार नाही.असे सांगत शाळेतून घरी जाणे पसंद केले. संपादन : अशोक मुरुमकर

