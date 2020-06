'त्यांनी' तयार केले कांदाचाळीचे अभिनव "मॉडेल' 

श्रीगोंदे : तालुक्‍यातील शेडगाव येथील शेतकरी दादासाहेब मेहेत्रे यांनी उभारलेली आधुनिक कांदाचाळ सध्या सर्वत्र चर्चेचा आणि कौतुकाचा विषय झाली आहे. खुद्द कृषी सचिवांनी या प्रयोगाची दखल घेतली आणि महात्मा फुले कृषी विद्यापीठानेही कौतुक केले. विद्यापीठातील शास्त्रज्ञ व कांदापैदासकार व्ही. आर. जोशी, अभियंता व्ही. एस. भुतकर यांनी आज या चाळीची पाहणी केली. मेहेत्रे यांनी कल्पकतेने तयार केलेली कांदाचाळ पाहून शास्त्रज्ञांनी त्यांचे कौतुक केले. हा अभिनव प्रयोग प्रमाण मानून विद्यापीठांमध्ये या कांदाचाळीवर संशोधन होणार आहे, असे जोशी यांनी सांगितले. मेहेत्रे यांना विद्यापीठातील भेटीचे निमंत्रणही त्यांनी दिले. पुढील आठवड्यात शेतकरी व शास्त्रज्ञांची बैठक होऊन याबाबत पुढील दिशा ठरणार आहे. तालुका कृषी अधिकारी पद्मनाभ म्हस्के यांनी या कांदाचाळीची माहिती कृषी विभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयाला कळविली होती. कृषी पर्यवेक्षक संदीप बोदगे यांनी सांगितले, की या नावीन्यपूर्ण प्रयोगाची राज्याचे कृषी सचिव एकनाथ डवले यांनी दखल घेऊन त्याची माहिती घेण्याची सूचना शास्त्रज्ञांना केली होती. अशी आहे मेहेत्रे यांची कांदाचाळ

मेहेत्रे यांनी या कांदाचाळीत एक्‍झॉस्ट फॅनचा वापर केला आहे. सच्छिद्र पाइपचे नेटवर्क वापरले आहे. एक्‍झॉस्ट फॅनमुळे चाळीमधील गरम हवा बाहेर फेकली जाते आणि वातावरणातील हवा कांदाचाळीमध्ये राहते. त्यामुळे कांदा सडत नाही. ही कांदाचाळ जमिनीवर उभारली असून, ती शेतकऱ्याला सोयीनुसार हलवता येते. पारंपरिक कांदाचाळीमध्ये शेतकऱ्याचा स्टीलवर जास्त खर्च होतो. त्यामध्ये काटकसर करून, कमी खर्चात ही कांदाचाळ तयार केली आहे. सद्यःस्थितीत शासकीय आराखड्यानुसार कांदाचाळ उभारणीसाठी प्रतिटन सात हजार रुपये खर्च येतो. मेहेत्रे यांच्या या मॉडेलसाठी प्रतिटन साडेतीन हजार रुपये खर्च आला आहे.

Web Title: 'They' created an innovative 'model' of Kandachali