जायकवाडी धरणातून पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनीचा एअरव्ह तुटला; 24 गावांना पाणी फटका

शेवगाव (अहमदनगर) : जायकवाडी धरणातून शहराटकळी व 24 गावांना पाणी पुरवठा होणा-या योजनेच्या जलवाहिनीवर ग्रामीण रुग्णालयाजवळ असलेल्या एअरव्हाँल्व तुटल्यामुळे हजारो लिटर पाणी वाया गेले. गेल्या काही दिवसापासून एअरव्हाँल्वची दुरुस्ती केली नसल्याने वारंवार असे प्रकार घडल्याने संबंधित गावातील नागरिकांना ऐन उन्हाळयात पाणी टंचाईचा फटका बसतो.



जायकवाडी धरणातील क-हेटाकळी शिवारातून शेवगाव तालुक्यातील शहरटाकळी व 24 गावांना पाणी पुरवठा होतो. राक्षी येथील पंपहाऊसवरुन योजनेतील शहरटाकळी, भातकुडगाव, ढोरजळगाव, आखातवाडे या गावांना गेवराई रस्त्याच्या बाजूने जाणा-या जलवाहिनीवर जागोजागी एअरव्हाँल्व काढण्यात आलेले आहेत. ग्रामीण रुग्णालयाजवळील व्हाँल्वचा वरील भाग गेल्या काही दिवसापासून तुटलेला आहे. तो पाईप लाकूड टाकून तात्पुरत्या स्वरुपात बंद केलेला आहे. मात्र गेवराई रस्ता परिसरातील ग्रामीण रुग्णालय, सोनामियाँ वस्ती, देहाडराय नगर येथील नागरीकांना उन्हाळयात वेळेवर पाणी मिळत नसल्याने ते व्हाँल्वमधील लाकूड काढून पाणी भरतात. त्यामुळे वारंवार हजारो लीटर पाण्याची नासाडी होते.



आता उन्हाळयाची चाहूल लागली असून गावोगावी पाणी टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. अशा परिस्थितीत आज सोमवार (ता.8) रोजी दुपारी 2.30 च्या सुमारास व्हाँल्वमधून लाकूड काढल्याने जोराच्या दाबाने पाणी वाहू लागले. त्यातून हजारो लिटर पाणी वाया गेले. योजनेचे काम पाहणा-या ज्ञानेश्वर संयुक्त पाणी पुरवठा समितीस याबाबत कल्पना दिल्यानंतर ते पाणी उशीरा बंद करण्यात आले. तोपर्यंत वाया गेलेल्या पाण्यामुळे संबंधीत गावातील पाणी पुरवठा विस्कळीत झाला. व्हाँल्वची त्वरीत दुरुस्ती करण्यात यावी अशी मागणी संबंधित गावातील नागरीकांनी केली आहे.

Web Title: Thousands of liters of water were wasted near Jayakwadi Dam near the rural hospital