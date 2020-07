श्रीरामपुरमध्ये रॅपीड तपासणीत तीन कोरोनाबाधित रुग्ण

श्रीरामपूर ( अहमदनगर ) : शहरातील कंन्टेमेन्ट झोनमध्ये आरोग्य विभागाने तपासणी शिबीर घेऊन 78 नागरीकांची रॅपिड तपासणी केली . त्यात तीन कोरोनाबाधित रुग्ण आढळले आहे . बाधित रुग्णांच्या संपर्कातील नागरीकांचा तत्काळ शोध घेऊन तपासणी केली आहे . त्यामुळे तालुक्यातील कोरोनाबाधितांचा आकडा 45 वर पोहोचला आहे . प्रभाग सात परिसरातील सोशल क्लबच्या सभागृहात आरोग्य विभागाने तपासणी शिबीर घेतले . तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ . मोहन शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आरोग्य कर्मचारी व आशा सेविकांनी संशयितांची रॅपीड तपासणी केली . शिबिरात नॉर्दन ब्रॅच ते सरस्वती कॉलनीपर्यंतच्या परिसरातील नागरीकांनी सहभाग घेतला . 78 रॅपिड तपासणीत तिन कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळुन आले असुन त्यातील एक इंदिरानगर परिसरातील राहिवासी आहे . तर दुसरा ग्रामीण रुग्णालयातील एका कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे . तर आणखी एक रुग्ण कोरोना पॉझिटिव आला आहे . तिघांनाही शहरातील संतलुक रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले आहे . प्रांताधिकारी अनिल पवार , तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार शहरात तपासणी शिबिरे सध्या सुरु आहे . पुढील काळात रॅपिड तपासणीसाठी आणखी किट मिळणार असुन शहरातील विविध भागात शिबीरे आयोजित करुन नागरीकांची तपासणी केली जाणार आहे . नागरिकांनी शिबिरात सहभाग घेवुन तपासणी करुन प्रशासनाला सहकार्य करावे , असे आवाहन तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ . शिंदे यांनी केले आहे . संपादन : अशोक मरुमकर

