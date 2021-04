ठाकर वस्तीवरील तीन घरे जळाली, संसार उघड्यावर

अकोले : तालुक्‍यातील कोंभाळणे शिवारातील ठाकर वस्तीवरील तीन घरे आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. त्यात मोटरसायकल, पैसे, धान्य, संसारोपयोगी साहित्य जळून खाक झाले. काल (शुक्रवार) सकाळी अकराच्या सुमारास ही घटना घडली. कोंभाळणे शिवारातील ठाकर वस्तीवर युवराज गावंडे, सुनीता गावंडे, सखाराम गावंडे, सखूबाई गावंडे या चौघांची कुटुंबे राहतात. ही कुटुंबे कामानिमित्त बाहेर गेली होती. त्यांच्या घरांना आग लागली. त्याची माहिती मिळताच कुटुंबे घटनास्थळी आली, तसेच आग विझविण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, आगीने रौद्र रूप धारण केल्याने घरातील चाळीस पोती धान्य, पैसे, मोटारसायकल, कागदपत्रे, शेळ्या आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडल्या. जळते घर उघड्या डोळ्यांनी पाहताना या कुटुंबांचे अश्रू अनावर झाले. घरात झोपलेल्या दोन वर्षांच्या मुलास सखूबाई गावंडे यांनी आगीतून बाहेर काढले. त्यामुळे अनर्थ टळला. घटनेची माहिती कळताच तहसीलदार मुकेश कांबळे यांनी मंडलाधिकारी कुलकर्णी यांना घटनास्थळी पाठवून पंचनामा केला. माजी आमदार वैभव पिचड यांनी पीडितांना मदत देण्याची मागणी केली. अहमदनगर

