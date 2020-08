शेततळ्याच्या अस्तरीकरणाला लागणाऱ्या कागदासाठी घरात पैसे ठेवले होते पण...

शेवगाव ( अहमदनगर ) : घराच्या दरवाजाचे कडीकोंडा तोटून चोरटयांनी शेततळयाच्या अस्तरीकरणासाठी लागणाऱ्या प्लँस्टीकसाठी आणून ठेवलेले दोन लाख 70 हजार रुपये व एक लाख 11 हजाराचे सोन्याचे दागिने असा सुमारे तीन लाख 81 हजाराचा मद्देमाल चोरटयांनी लंपास केला . इतर ठिकाणी नागरीकांच्या सतर्कतेमुळे चोरीचा प्रयत्न फसला . हा चोरीचा प्रकार नजिक बाभुळगाव ( ता . शेवगाव ) येथील माळेगाव रस्त्यावरील घाडगे वस्तीवर रविवार ( ता . 16) पहाटे 2 ते 4 वाजताच्या दरम्यान घडला . याबाबत जगन्नाथ भानुदास घनवट ( वय 57, रा . नजीक बाभुळगाव , ता . शेवगाव ) यांच्या फिर्यादीवरुन चोरटयांविरुध्द पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे . याबाबत फिर्यादीत म्हटले आहे की , माळेगाव रस्त्यावरील घाडगे वस्तीवरील शेतामध्ये मी पत्नी चंद्रकला , मुलगा अर्जुन , सुन सुवर्णा , मुलगी आशाबाई राहतो . मोठा मुलगा प्रा . शरद हा त्याच्या कुटूंबासह शेवगावला राहतो . शनिवारी रात्री कुटूंबातील सर्वजण जेवण करुन घराचे सर्व दरवाजे व्यवस्थित बंद करुन झोपलो होतो . रविवार पहाटे 4 च्या दरम्यान जनावरांना चारा टाकण्यासाठी उठल्यानंतर घराच्या दरवाजाच्या कडीकोंडा तोडल्याचे लक्षात आले . घरातील सर्व रुमची पाहणी केली असता लोखडी पेटी गायब झाल्याचे लक्षात आले . त्यामध्ये मुलगा शरदने शेततळ्याच्या अस्तरीकरणासाठी लागणा - या प्लँस्टीकसाठी दिलेले दोन लाख 70 हजार रुपये व एक तोळ्याची सोन्याची चैन , एक तोळ्याची व पाच ग्रँमची दोन पिळ्याच्या अंगठया , दहा ग्रँमचे झुंबर , एक तोळयाचा सर , दीड तोळयाचे मणीमंगळसुत्र असे एक लाख 11 हजार रुपये किमतीचे दागिने चोरुन नेला . परिसराची पाहणी केली असता कपाशीच्या क्षेत्रामध्ये लोखंडी पत्र्याची पेटी पडलेली आढळून आली . त्यातील कपडे व कागदपत्रांची उचकापाचक करुन रोख रक्कम व दागिने चोरीस गेल्याचे निदर्शनास आले . याबाबत पोलिसांना माहीती दिल्यानंतर पोलिस निरीक्षक रामराव ढिकले , उपनिरीक्षक सुजीत ठाकरे यांनी समक्ष पाहणी केली . तर दुपारी गुन्हे अन्वेषण विभाग , ठसे तज्ञ व श्वान पथक आदी घटनास्थळी दाखल होवून घराची व परीसराची पाहणी केली . श्वान पथकाने घरापासून जवळ असलेल्या गणपती मंदीरापर्यंत माग दाखविला . घनवट यांच्या फिर्यादीवरुन अज्ञात चोरटयांविरुध्द रात्री उशीरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे . रविवार नजिकबाभुळगाव परीसरातील गर्जे वस्ती , खाडे वस्ती इतर एक दोन ठिकाणी चोरटयांनी चोरीचा प्रयत्न केला . मात्र नागरीकांच्या सतर्कतेने चोरीचा प्रयत्न फसला . संजय खाडे यांचा मोबाईल व श्रीकांत घनवट यांची बँटरी मात्र चोरटयांनी लंपास केली . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Three lakh stolen in Malegaon in Shevgaon taluka