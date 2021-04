नेवाशातील तीन गावे झाली लॉकडाउन, घोडेगावचाही झाला निर्णय

सोनई : नेवासे तालुक्‍यातील बेलपिंपळगाव, वडाळा बहिरोबा व म्हाळस पिंपळगाव येथे स्थानिक प्रशासन व ग्रामपंचायतीच्या आवाहनानुसार "लॉकडाउन' करण्यात आले आहे. तालुक्‍यात आठ दिवसांपासून कोरोनाबाधितांची संख्या वाढत असून, वाढत्या संसर्गाची स्थिती लक्षात घेऊन म्हाळस पिंपळगाव येथील सरपंच जिजा कर्डिले, उपसरपंच भारती आहेर व ग्रामसेवक प्रशांत कदम यांनी पाच दिवस "लॉकडाउन'चा निर्णय घेतला आहे.

याअगोदर वडाळा बहिरोबा व बेलपिंपळगाव ग्रामस्थांनी, अत्यावश्‍यक सेवा वगळून सर्व व्यवसाय बंद ठेवत गावात "बंद' पाळला आहे. नेवाशात मार्च महिन्यात पाचशेहून अधिक कोरोना रुग्ण सापडले असल्याने, सर्वच गावांत धाकधुक वाढली आहे. आज (शुक्रवारी) घोडेगाव ग्रामस्थांनी एक दिवस "लॉकडाउन'चा निर्णय घेतला आहे.



