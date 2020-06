पैसा देऊनही बंदमुळे खावे लागते रस्त्यावर

श्रीरामपूर : कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून देशभरात लॉकडाउन लागू झाला. त्यामुळे सर्व व्यवहार ठप्प झाले. शहरातील नाश्‍ता सेंटर, चहासह विविध ठिकाणचे हॉटेल्स बंद झाले आहेत. लॉकडाउनच्या शिथिलतेनंतर आता नियम आणि अटी घालून हॉटेलमधील पार्सल सेवा सुरू झाली. ग्राहक हॉटेलमधून साहित्याचे पार्सल घेत आहेत. मात्र, पूर्वीप्रमाणे हॉटेलात बसून नाश्‍ता करण्यास परवानगी नसल्याने ग्राहकांना हॉटेलमधून पदार्थ घेत रस्त्यावर उभे राहून ते खाण्याची वेळ आली आहे. लॉकडाउन शिथिलतेनंतर हॉटेलमधून पार्सल सेवा द्यावी, तसेच घरपोच सेवेला प्राधान्य द्यावे, अशा सूचना प्रशासनाने दिल्या आहेत. कोरोनाच्या धास्तीने खाद्यप्रेमींनी बाहेरच्या खाण्यावर आवर घातला आहे. येथील काही हॉटेलमधून खुल्या प्रमाणात वडापाव, समोसा, दाबेली, कांदाभजी, कचोरी, पोहे, इडली-सांबर, पाणीपुरी असे पदार्थ विकले जातात. यात प्रामुख्याने वडापावचा समावेश आहे. श्रीरामपुरात ग्रामीण भागातून अनेक नागरिक रोज येथे खरेदीसाठी येत असल्याने मोठी गर्दी होते. काम आटोपल्यानंतर अनेक जण वडा, पोहे, शाबुदाना खिचडी, भेळीच्या ठेल्यावर जाऊन नाश्‍ता करत होते. परंतु कोरोनाच्या धास्तीने नाश्‍त्याचा आस्वाद घेणे अवघड झाले आहे. नाश्‍त्यासाठी हॉटेलात बसून खाण्याची व्यवस्था नसल्याने हॉटेलमालक पदार्थ हातात देतात. नाईलाजाने रस्त्यावर उभे राहून ग्राहकांना नाश्‍ता करावा लागतो. काहींना रस्त्यावर खाण्याची लाज वाटते. ते चारचाकी वाहनात बसून पदार्थ खातात. ग्रामीण भागातील महिला विविध कामानिमित्त शहरात येतात. भूक लागल्यावर कोणत्याही हॉटेलमध्ये बसून नाश्‍ता करता येत नसल्याने त्यांना उपाशापोटी घरी परतावे लागते. जेथे बसण्यासाठी चांगली व्यवस्था आहे, तेथे सोशल डिस्टन्सिंग, नियम आणि अटींचे पालन करून ग्राहकांना हॉटेलात बसून नाश्‍ता करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी हॉटेल व्यावसायिकांनी केली आहे.



Web Title: Time to eat on the street despite the money