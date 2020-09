नगरचा आजचा कोरोनाबाधितांचा आकडा साडेसातशे

नगर : जिल्ह्यात आज 380 रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. आता बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 31 हजार 571 इतकी झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे जिल्ह्यातील प्रमाण हे आता 85.67 टक्के इतके झाले आहे. काल (शनिवारी) सायंकाळी सहा वाजले पासून आज सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत रूग्ण संख्येत 739 ने वाढ झाली. यामुळे उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या आता चार हजार 685 इतकी झाली आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या कोरोना टेस्ट लॅब मध्ये 88, खाजगी प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत 395 आणि अँटीजेन चाचणीत 256 रुग्ण बाधीत आढळले. यात नगर शहरातील 39, संगमनेर एक, पाथर्डी एक, नेवासे तीन, श्रीगोंदे दोन, पारनेर तीन, अकोले दोन, राहुरी सहा, शेवगाव 26, जामखेड एक व सैनिकी हॉस्पिटलमधील चार रुग्णांचा समावेश आहे. खासगी प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत बाधित आढळून आलेल्या 395 रुग्णांची नोंद झाली आली. यामध्ये, नगर शहरातील 151, संगमनेर सहा, राहाता 40, पाथर्डी 13, नगर ग्रामीण 48, श्रीरामपूर 22, भिंगार एक, नेवासा 25, श्रीगोंदे आठ, पारनेर 20, अकोले एक, राहुरी 33, शेवगाव सात, कोपरगाव आठ, जामखेड पाच व कर्जतमधील 07 रुग्णांचा समावेश आहे. अँटीजेन चाचणीत आज 256 जण बाधित आढळुन आले. यामध्ये नगर शहरातील 44, संगमनेर 30, राहाता नऊ, नगर ग्रामीण 11, श्रीरामपूर 28, नेवासे 29, श्रीगोंदे 10, पारनेर नऊ, राहुरी 10, कोपरगाव 24, जामखेड 31 व कर्जतमधील 21 रुग्णांचा समावेश आहे. * बरे झालेली रुग्ण संख्या : 31571 * उपचार सुरू असलेले रूग्ण : 4685 * मृत्यू : 598 * एकूण रूग्ण संख्या : 36854



Web Title: Today, the number of coroners in the city is seven hundred and fifty