भूमिपूत्र शेतकरी संघटना झाली आक्रमक, उद्या करणार चक्का जाम

टाकळी ढोकेश्वर : केंद्रातील भाजपा सरकारच्या विरोधात संयुक्त किसान एकता मोर्चाने पुकारलेल्या राष्ट्रव्यापी "चक्काजाम" आंदोलनाला सक्रीय पाठिंबा दिला आहे. पारनेर तालुक्यातील शेतकरी संघटना ता.०६ रोजी टाकळी ढोकेश्वर येथील वासुंदे चौकात नगर-कल्याण राष्ट्रीय महामार्गावर सकाळी १० वाजता रस्ता रोको आंदोलन करणार आहे. या बाबत तहसीलदार ज्योती देवरे यांना निवेदन देण्यात आले असल्याची माहिती भूमिपुत्र शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष संतोष वाडेकर यांनी दिली. वाडेकर म्हणाले, केंद्रातील भाजपा सरकारने जगाचा पोशिंदा अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या विरोधात आणलेले नवीन तीन काळे कायदे ताबडतोब रद्द करावेत. या मागणीसाठी गेल्या 70 दिवसांपासून संपूर्ण देशातील शेतकरी राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर लोकशाही मार्गाने व शांततेने आंदोलन करीत आहेत. मात्र, असंवेदनशील सरकारवर अद्याप कुठलाही परिणाम झालेला दिसत नाही. याउलट सरकार शेतकऱ्यांचे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी व शेतकऱ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी सत्तेचा व बळाचा गैरवापर करून शेतकऱ्यांवर दडपशाही व अत्याचार करीत आहेत. या विरोधात आम्ही रास्ता रोको आंदोलन करत आहे. निवेदनावर बहुजन क्रांती मोर्चा जिल्हा संयोजक राजेंद्र करंदीकर, राष्ट्रीय किसान मोर्चा जिल्हाध्यक्ष अविनाश देशमुख, संतोष कोरडे, सीताराम देठे, सुभाष गायकवाड, संतोष खाडे, रवींद्र साळवे यासंह अन्य शेतकरी संघटनांच्या सदस्यांच्या स्वाक्षरी आहेत.

