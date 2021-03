काष्टीत आठ लाखांच्या गुटख्यासह दोघे अटकेत 

श्रीगोंदे : श्रीगोंदे पोलिसांनी काष्टी येथील जाणता राजा व शिवकृपा पान सेंटर येथे छापे घालून तीन लाखांचा गुटखा व एक मारुती मोटार, अशा आठ लाखांच्या मुद्देमालासह दोघांना अटक केली. काल (गुरुवारी) सायंकाळी ही कारवाई करण्यात आली. काष्टी येथील पानटपऱ्यांवर गुटखाविक्री सुरू असल्याची माहिती पोलिस निरीक्षक रामराव ढिकले यांना मिळाली. सहायक पोलिस निरीक्षक दिलीप तेजनकर यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिस कॉन्स्टेबल किरण बोराडे, प्रताप देवकाते, अमोल अजबे, कुलदीप घोळवे, किरण भापकर, संतोष कोपनर, गोकुळ इंगवले यांनी दोन टपऱ्यांवर छापे घातले. तेथून तीन लाखांचा गुटखा व पाच लाखांची मारुती मोटार, असा आठ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. पोलिसांनी सचिन पांडुरंग कोकाटे व दीपक नाना टकले (दोघे रा. काष्टी) यांना अटक केली. अहमदनगर

