विवाहितेचा शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी राहुरीत दोन गुन्हे

राहुरी ( अहमदनगर ) : तालुक्‍यातील दोन विवाहितांनी सासरच्या मंडळींविरुद्ध पोलिस ठाण्यात धाव घेतली . सासरी नांदत असताना माहेरून पैसे आणण्यासाठी शारीरिक व मानसिक छळ केल्याप्रकरणी राहुरी पोलिस ठाण्यात दोन गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत . मयुरी राहुल पाळंदे ( वय 20, रा . राहुरी ) हिने फिर्यादीत म्हटले आहे , की माहेरून साडेतीन लाख रुपये आणण्याच्या मागणीसाठी सासरी छळ झाला . याप्रकरणी राहुल राजू पाळंदे ( पती ), संगीता राजू पाळंदे ( सासू ), राजू भास्कर पाळंदे ( सासरे ), रोहित राजू पाळंदे ( दीर , सर्व रा . चेंबुर , मुंबई ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला . दुसऱ्या प्रकरणात मालती सोमनाथ गारे ( रा . कणगर ) हिने फिर्याद दिली . त्यानुसार , चारचाकी वाहन घेण्यासाठी माहेरून दोन लाख रुपये आणावेत , या मागणीसाठी सासरी छळ होत होता . याप्रकरणी सोमनाथ सीताराम गारे ( पती ), सगुणा सीताराम गारे ( सासू ), सीताराम रामू गारे ( सासरे , सर्व रा . खेड , जि . नाशिक ) यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे . संपादन : अशोक मुरुमकर

