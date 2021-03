श्रीरामपूर - दोन गुन्हेगार जेरबंद; अंधाराचा फायदा घेऊन चौघे फरार

श्रीरामपूर (अहमदनगर) : दरोड्याच्या तयारीत असलेल्या टोळीतील दोन सराईत गुन्हेगारांना स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने गजाआड केले. त्यांतील चौघे अंधाराचा फायदा घेऊन पळून गेले. आरोपींकडून 71 हजार 500 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई गुरुवारी (ता. 18) पहाटे दोनच्या सुमारास वाकडी (ता. राहाता) शिवारात करण्यात आली.



वाकडी शिवारातील गोटेवाडी कालव्याजवळील रस्त्याच्या कडेला असलेल्या टपरीत काही व्यक्ती दरोड्याच्या तयारीत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकास मिळाली. त्यानुसार पोलिस निरीक्षक अनिल कटके यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक सोमनाथ दिवटे यांनी पथकासह घटनास्थळी जाऊन टपरीला घेराव घातला. पोलिसांचा सुगावा लागताच आरोपी वाहने सोडून पळू लागले. पोलिसांनी पाठलाग करून शुभम अनिल काळे, भरत ऊर्फ भऱ्या तात्याजी काळे (दोघेही रा. गणेशनगर, ता. राहाता) यांना ताब्यात घेतले, तर चार जण अंधाराचा फायदा घेत पळून गेले.



ताब्यात घेतलेल्या दोन आरोपींकडे चौकशी केली असता, आनंद अनिल काळे, अक्षय यशवंत आव्हाड, गणेश भिकाजी तेलोरे (तिघेही रा. गणेशनगर, ता. राहाता) व राहुल वाघमारे (रा. रांजणगाव, ता. राहाता), अशी पळून गेलेल्यांची नावे त्यांनी सांगितली. पोलिसांनी दोन दुचाकी, तलवार, गलोल, मोबाईल व मिरचीपूड, असा एकूण 71 हजार 500 रुपये किमतीचा ऐवज जप्त केला. पोलिस नाईक संतोष लोढे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला. दुचाकीही चोरीच्या अटक केलेल्या आरोपींवर औरंगाबाद, नेवासे, वाळुंज, पाथर्डी पोलिस ठाण्यांत विविध गुन्हे दाखल आहेत. त्यांच्याकडून जप्त केलेल्या दोन्ही दुचाकी नगर येथून चोरी केलेल्या असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

