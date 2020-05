कोणाचं खरं मानायचं.. पुण्याच्या प्रयोगशाळेत "निगेटिव्ह', तर धुळ्यातून अहवाल "पॉझिटिव्ह' 

संगमनेर : पुण्याच्या प्रयोगशाळेच्या निगेटिव्ह अहवालाचा दाखला देत नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयाने निंबाळे येथील रुग्णास डिस्चार्ज दिला. मात्र, धुळ्याच्या प्रयोगशाळेतील त्याचा अहवाल पॉझिटीव्ह आला. त्यामुळे आरोग्य विभागाच्या कारभाराबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. निंबाळे येथील 30 वर्षीय युवकाला मेंदूतील रक्तस्रावामुळे 19 मे रोजी त्याची सासुरवाडी असलेल्या जांबूत येथून संगमनेरातील खासगी दवाखान्यात दाखल केले. येथून त्याला नाशिकच्या खासगी रुग्णालयात हलविले. तेथूनच त्याची रवानगी नाशिकच्या जिल्हा रुग्णालयात 20 मे रोजी झाली. नाशिकच्या रुग्णालयातुन डिस्चार्ज कोरोनासदृश लक्षणे आढळल्याने 21 मे रोजी त्याच्या घशातील स्रावाचे नमुने नाशिकची प्रयोगशाळा बंद असल्याने धुळ्याच्या प्रयोगशाळेत पाठविले. मात्र, तेथून वेळेवर अहवाल आला नाही. त्यामुळे या रुग्णाचे 24 मे रोजी पुन्हा स्राव घेऊन तो पुण्याच्या प्रयोगशाळेत पाठविला. त्याचा अहवाल 25 मे रोजी निगेटिव्ह आला. त्यामुळे नाशिकच्या रुग्णालयाने त्याला डिस्चार्ज दिला. मात्र, त्याच्यावर नाशिक येथेच खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तिसऱ्यांदा घेतला स्राव नमुना दरम्यान, धुळ्याच्या प्रयोगशाळेतील प्रलंबित अहवाल नाशिकच्या आरोग्य विभागाला आज मिळाला. त्यात संबंधित रुग्ण कोरोना पॉझिटीव्ह असल्याचे समोर आले. त्यामुळे सर्वांचीच धावपळ उडाली. याबाबत तातडीने संगमनेरच्या प्रशासकिय यंत्रणेला माहिती देण्यात आली. खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णाला पुन्हा एकदा नाशिक जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. आज पुन्हा त्याच्या घशातील स्राव घेण्यात आला. आता तो तपासणीसाठी पाठविला असून, त्याच्या अहवालाकडे लक्ष लागले आहे. तोपर्यंत हा रुग्ण पॉझिटीव्ह की निगेटिव्ह, याबाबत प्रश्नचिन्ह कायम राहणार आहे. रुग्णाचे कुटुंबीय "होम क्वारंटाईन' या घटनेमुळे आरोग्य विभागातील सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला. दरम्यान, संगमनेरच्या महसूल व आरोग्य प्रशासनाने संबधित रुग्णाच्या कुटुंबीयांना "होम क्वारंटाईन' केले आहे.

Web Title: Two different corono reports of the patient from Pune & Dhule Laboratory